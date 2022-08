SP Breda: ‘Studenten horen ook recht te hebben op de energietoeslag’

BREDA - Studenten horen ook recht te hebben op de energietoeslag. Een rechter in Nijmegen kwam deze week ook tot deze conclusie. Hij bepaalde dat het uitsluiten van studenten niet mag, zo laten raadsleden van SP Breda weten. Voor de partijleden een reden om (nogmaals) met het college in discussie te gaan.

Studenten horen ook recht te hebben op de energietoeslag, het uitsluiten zou juridisch onhoudbaar zijn, zo werd een tijd terug geconstateerd in Nieuwsuur. Daarom stelden raadsleden van SP Breda al eerder vragen aan het college. De belangrijkste vraag was of het college dit zag als reden om studenten de toeslag uit te keren, het antwoord was toen nee.

Raadsleden van de SP geven verder aan veel signalen te krijgen van studenten, dat ook hun energierekening tientallen euro’s in de maand is opgelopen.

Geen excuses

De SP’ers willen nu van het college weten of ze bekend zijn met de uitspraak van deze rechter en of ze het ermee eens zijn dat er geen reden meer is om studenten uit te sluiten van de toeslag. Indien het college het hiermee eens is willen de partijleden uiteraard ook weten waar studenten deze toeslag aan kunnen vragen