Kinderen kunnen tijdens de Vuelta meedoen aan Dikke Banden Races op het Vuelta-parcours

BREDA - De Vuelta-etappe Breda-Breda start en finisht uiteraard in Breda. Maar in de tijd dat de renners door Brabant rijden, mogen kinderen het Bredase parcours betreden voor de Dikke banden race.

De Dikke Banden Races worden georganiseerd op het parcours waar later op de dag de Vuelta etappe finisht. De Loopfietsen Race en Dikke Banden Races vinden plaats tussen 13:15 - 15:00 uur. Ieder kind fietst twee keer en na afloop is er een huldiging voor iedere deelnemer.

Een Dikke Banden Race is een fietswedstrijdje voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Op een leuke en sportieve manier worden de kinderen uitgedaagd om samen met hun leeftijdsgenootjes te bewegen. Ieder kind neemt zijn of haar eigen fiets mee (alle fietsen behalve racefietsen zijn toegestaan). “Meedoen is gratis, het plezier onbetaalbaar”, laat de organisatie weten.

Aanmelden en start-finish van de Dikke Banden Race is bij finish op parcours waar de etappe in Breda finisht. Het parcours is te voet of met de fiets bereikbaar. Meer informatie over het bereiken van de stad en finishzone via: www.breda.nl/vuelta