Met meer dan 30 graden krijgt Trailerfest een zomerse vierde editie

BREDA - Mensen massaal afraden om te komen, berichten vol spelfouten en veel negativiteit. Met die bijzondere invalshoek trekt Trailerfest zaterdag weer vele bezoekers naar Breepark. Dan vindt de vierde editie van het unieke festival plaats.

“Kansloos kut festival. Nie komen. Lekker thuis blijven hier gebeurd al jaren niks boeiends. Geen waar voor je geld, enkel verloren dromen”. Het klinkt bizar, maar dat is de tekst die je leest wanneer je tickets wil kopen voor Trailerfest. Het festival doet er alles aan om juist níet glamoureus of pretentieus over te komen, en heeft met dat concept al drie succesvolle edities neergezet. En aanstaande zaterdag komt daar de vierde editie bij.

Hitte

Het belooft een warme editie te worden, want de voorspelling is dat het zaterdag zo’n 33 graden wordt. Vanwege de hitte heeft de organisatie verschillende maatregelen genomen. Zo is er gratis drinkwater te halen tijdens het festival, worden er extra tenten geplaatst en worden bezoekers gestimuleerd om zich in te smeren met zonnebrand. Ook staan er verschillende badjes op het terrein waarin bezoekers kunnen afkoelen.

Trailerfest vindt plaats van 13.00 uur tot 01.00 uur.