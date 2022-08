Man (27) opgepakt in Breda met drugs

BREDA - Een man uit Oudenbosch is vrijdag opgepakt in Breda. Politie hield de man aan voor het negeren van een rood licht maar hij bleek ook drugs in zijn bezit te hebben.

De politie van Breda hield vrijdagavond een 27-jarige man uit Oudenbosch aan. Op de Spoorstraat in Breda reed de man met zijn snorfiets door het rode licht. Toen de agenten de man staande hielden, bleek hij zich niet te kunnen legitimeren. Bij het fouilleren ontdekten de agenten dat de man in kwestie meerdere zakjes drugs bij zich had. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om cocaïne. De man is aangehouden.