Te druk op snikhete dag: Galderse Meren afgesloten

BREDA - Het is momenteel te druk bij de Galderse Meren. Ook de weg richting het water lijkt op dit moment vol te staan met auto’s en is afgesloten voor verkeer.

Op de eerste officiële dag van de hittegolf zoekt men graag het water op. Dat blijkt ook vandaag weer. Het is erg druk rond de Bredaase plassen. Zo is het te druk bij de Galderse Meren. “Helaas, het is op dit moment te druk en de toegang naar de Galderse Meren is vandaag afgesloten. Tot de volgende keer!” Zo luidt het laatste bericht vanuit de druktemeter.

Mensen die willen weten wat momenteel de status is qua drukte bij de Galderse Meren kunnen de druktemeter in de gaten houden. Deze geeft een actuele bereikbaarheid. Hiervoor stuur je ‘update’ naar 0611709015.