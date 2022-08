Wie wordt de nieuwe Klimaatburgemeester van Breda?

BREDA – Wie wordt de Klimaatburgemeester van de gemeente Breda? De Nationale Klimaatweek is dit jaar van 31 oktober tot en met 6 november. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat als initiator zien wat er allemaal in Nederland gebeurt om de CO2-uitstoot te verminderen om de klimaatdoelen van 2030 te halen, maar ook wat er nog nodig is. Zij zijn op zoek naar Nederlanders die zich al inzetten voor een beter klimaat. Ook in gemeente Breda zoekt het ministerie zo’n ‘Klimaatburgemeester’.

Net als tijdens de eerste editie in 2021 vraagt het ministerie tijdens de Nationale Klimaatweek op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt aan klimaatverbeteringen. Vorig jaar zetten maar liefst 142 Klimaatburgemeesters zich op hun eigen manier in om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en inspireerden zij Nederland om bewuster om te gaan met het klimaat. Voor deze editie zijn we op zoek naar nog meer Klimaatburgemeesters die hun buurtgenoten inspireren.

Het ministerie zoekt voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Iemand die zich inzet om zijn of haar CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een grote maatregel zijn of iets kleins. Goedkoop of duur. Iemand die bijvoorbeeld veel energie bespaart, duurzamer reist of klimaatbewuster consumeert. Ben je een klimaatactie in de straat of wijk gestart met de buren? Ben jij onze Klimaatburgemeester uit gemeente Breda? Of ken je iemand? Geef die op via: www.nkw2022.nl.

Wat zijn Klimaatburgemeesters?

Een inspiratiebron voor de buurt, de vereniging of je collega’s. Als Klimaatburgemeester zet jij je actief in voor een duurzamer Nederland! Wil jij anderen inspireren om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer te energie besparen? Wil jij actief bijdragen aan een groener Nederland? Druk op die knop en geef je nú op als de Klimaatburgemeester van jouw gemeente. We zetten de Klimaatburgemeesters tijdens de Nationale Klimaatweek graag in de spotlight om anderen te inspireren.

Ben jij de Klimaatburgemeester die we zoeken? Bekijk hier de spelregels van een Klimaatburgemeester.