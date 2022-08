Bredase en Utrechtse boa’s werken samen tijdens La Vuelta

BREDA - Het is bijna zover: aankomend weekend rijdt La Vuelta door Nederland, dwars door onder andere Breda, Den Bosch en Utrecht. Met de komst van één van de drie grootste wielerrondes belooft het gezellig druk te worden in Breda. Daarom gaan de Bredase buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hun krachten bundelen met hun collega’s uit Utrecht, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen tijdens dit evenement.

“La Vuelta Holanda brengt internationale sporters, Spaanse sferen en een hoop wielerfans met zich mee die een fantastisch sportweekend beleven in onder andere onze stad”, aldus Wethouder Boaz Adank (Veiligheid en Leefbaarheid). “Het belooft ook een druk weekend te worden, wat we graag gezellig en veilig willen laten verlopen. Door met gemeente Utrecht pro-actief samen te werken hebben we onze capaciteit op de boa’s die toezicht houden op veiligheid rondom het evenement een boost kunnen geven. Mooi dat we dit op deze manier hebben kunnen organiseren.”

Vier dagen ondersteuning

Om eventuele capaciteitsproblemen pro-actief te voorkomen, gaan Utrechtse en Bredase boa’s elkaar vier dagen ondersteunen. In het kader van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Boa domein I ten tijde van La Vuelta 22’ worden de beëdigde boa’s van gemeente Utrecht ingezet in onze stad en vice versa. De samenwerking loopt van 18 tot en met 21 augustus 2022.

Toezicht op leefbaarheid

De Utrechtse boa’s worden in onze stad gekoppeld aan Bredase handhavers en krijgen aansturing vanuit de afdeling Veiligheid en Leefomgeving. Tijdens het weekend van La Vuelta zullen zij samen met Bredase boa’s toezicht houden op de sfeer, leefbaarheid en eventuele overlast.

Bevoegdheden

Om de samenwerking in Breda mogelijk te maken, worden de Utrechtse boa’s tijdelijk aangewezen als toezichthouder van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018 en Afvalstoffenverordening Breda 2016. Daarnaast krijgen zij de bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen, zoals genoemd in de Verordening Bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Breda 2020.