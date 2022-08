Anonieme tip leidt tot vondst duizenden liters helium en 150 liter lachgas: ‘Levensgevaarlijk’

BREDA - Boa’s hebben 3000 liter helium en 150 liter lachgas aangetroffen in twee garageboxen in Breda. De gasflessen waren niet op de juiste manier opgeslagen, waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstond. Burgemeester Depla is ontzettend geschrokken van de vondst.

Boa’s van de gemeente kwamen de gasflessen op het spoor door een tip die gisteren werd gedaan bij Meld Misdaad Anoniem. In de aangegeven garagebox aan de Loenhoutstraat vonden ze een enorme hoeveelheid op elkaar gestapelde gasflessen met daarin helium. Dit gas wordt gebruikt voor het opblazen van ballonnen. In totaal was er in de garagebox 3000 liter helium opgeslagen, terwijl een maximum van 125 liter is toegestaan.



Voor het opslaan van helium gelden strenge regels. Zo moeten de flessen verankerd zijn en de ruimte worden geventileerd. Dit was allemaal niet het geval in de betreffende garagebox. De eigenaar van de garagebox, gaf aan bij de boa’s dat hij ook nog een tweede garagebox verhuurt aan de Teteringsedijk waarin lachgas opgeslagen lag. De boa’s vonden in deze box nog eens 150 liter onveilig opgeslagen lachgas. Ook hiervoor geldt het maximum van 125 liter en gelden dezelfde strenge veiligheidsregels.

Onveilige situaties melden

Burgemeester van Breda Paul Depla is enorm geschrokken van de vondst: “Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als een van de flessen ontploft was. Dan zou het leed niet te overzien zijn geweest. Dit laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is dat mensen mogelijke onveilige situaties melden, desnoods anoniem. Hierdoor hebben we vandaag een levensgevaarlijke situatie weten te voorkomen.”



De boa’s hebben de gasflessen direct in beslag genomen. Deze zullen worden vernietigd. De gemeente bekijkt nog welke maatregelen genomen zullen worden tegen de eigenaar en huurder van de garageboxen. Ook is de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op de hoogte gesteld.