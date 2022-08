SAMESAME en Vieze Anita festival landen in 2023 als eerste festivals op ‘t Zoet in Breda

BREDA - Het Pinksterweekend van 2023 krijgt op zaterdag en zondag extra kleur in Breda. Het urban, vrouwvriendelijk festival Vieze Anita geboren bij Pier 15, zal met SAMESAME, waarschijnlijk als eerste festival landen op ‘t Zoet. Vieze Anita vindt dan plaats op de zaterdag 27 mei en SAMESAME op zondag 28 mei.

Vieze Anita werd te groot voor haar jas bij Pier15 en besloot naar de overkant van het water te verhuizen. “We zijn onwijs enthousiast dat we deze stap kunnen én mogen zetten. Een supermooie, unieke en uitdagende locatie. Dat we als eerste deze kans krijgen, is al helemaal bijzonder. ‘T Zoet is een nog onaangetast canvas waar Anita behoorlijk wat kleur op kwijt kan; het biedt ons de ruimte om ons creatief maximaal te laten gaan”, aldus Eveline Vesters, één van de grondleggers van Vieze Anita festival.

SAMESAME, but..

SAMESAME, is the new kid on the block. De organisatie, die bestaat uit Kairos, BO diversity en Drags of Anarchy, wil het niet alleen een festival voor de queer community noemen. “We willen juist meer een brug slaan en écht gaan voor inclusie en normalisering”, aldus Eline Kouwenberg van BO diversity. We leven in een prachtige wereld, waarin we -in the end- allemaal hetzelfde zijn, met onze eigen unieke en authentieke identiteit. SAMESAME, but different. Dat is een mooi gegeven en daar mogen we bewuster van zijn. Het festival wordt een fusie van kunst, cultuur, muziek en entertainment. Een ode aan ons allemaal!”

Kick-off & Expositie

De twee creatieve en moderne concepten landen naar verwachting in het Pinksterweekend van 2023 op ‘t Zoet. Om deze vrijgevochten samenwerking te lanceren zal er komende maand een expositie te zien zijn op ’T Zoet. Deze expositie staat tot en met zondag 4 september en is vanaf deze zaterdag elke dag te bewonderen op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12.00 – 17.00 uur.



Daarnaast organiseren beide organisaties aanstaande weekend een kick-off weekend bij Pier15. SAMESAME op de zaterdag en Vieze Anita op de zondag. Dit doen ze laagdrempelig met een terras tak-over, veel toffe randprogrammering en een heel grote knipoog.



Thushara Verhoeven