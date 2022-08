Kinderen racen over het parcours waar vanmiddag de Vuelta finisht

BREDA - In de tijd dat de renners van de Vuelta door West-Brabant rijden, mogen kinderen het Bredase parcours betreden voor de Dikke banden race. Extreem druk was het niet, maar de kinderen die meereden genoten duidelijk met volle teugen.

Op de Claudius Prinsenlaan is alles al in gereedheid gebracht voor de finish van de etappe Breda-Breda. Rond 17.00 uur worden de renners verwacht, en wordt duidelijk wie de derde etappe van de Vuelta op zijn naam schrijft. Maar voor het zover is, mochten kinderen vanmiddag nog racen op het unieke parcours.

De Loopfietsen Race en Dikke Banden Races vonden plaats tussen 13:15 uur en 15:00 uur. Kinderen tussen de 2 en 12 jaar konden meedoen, en voor de winnaars was er uiteraard ook een echte huldiging. Extreem druk was het niet qua deelnemers, maar de kinderen die wel meereden genoten duidelijk met volle teugen.

Op en rond het Chasséveld is de sfeer zondagmiddag opperbest. Bredanaars en bezoekers kijken er in de zon naar de races van de jeugd, volgen de Vuelta op grote schermen en genieten van de muziek, kraampjes, en barren en foodtrucks.

Route

De renners van de Vuelta komen Breda vanmiddag via de Sprundelsebaan weer binnen. Ze rijden over de Ettensebaan en Backer en Ruebweg naar de Beverweg. De finsih ligt op de Claudius Prinsenlaan ter hoogte van het stadskantoor.