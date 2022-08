De Vuelta etappe Breda: Alles over de tijden en het parcours

BREDA - Na vier jaar wachten is het eindelijk zo ver: De Vuelta Etappe Breda vindt vandaag plaats. Wil jij weten hoe het parcours loopt, wanneer de renners vertrekken en wanneer ze over de finish komen? Je leest het hier.

Om 12:10 uur zullen de renners van de Vuelta vertrekken. Dat doen ze vanuit het Kasteel van Breda. Op dat moment is de reclamekaravaan al onderweg. Die vertrekt precies een uur voor de renners, namelijk om 11:10 uur.

De Vuelta start geneutraliseerd, waarbij de fietsers onder andere met de fiets aan de hand door de Grote Kerk lopen. De renners komen onder andere door de Reigerstraat, het Kerkplein, de Torenstraat en de Vismarktstraat. Over de Hoge Brug gaan ze naar de Nieuwe Prinsenkade richting de Academiesingel, Oranjesingel, Ginnekenweg, Reepbrug, Huisdreef en Bouvignelaan.

De officiële start vindt plaats in Ulvenhout. De karavaan is daar om 11:54 uur en de renners om 12:54 uur. De renners verlaten de gemeente Breda via de Dorpsstraat, Molenstraat en Strijbeekseweg richting Chaam.

West-Brabant



De Vuelta gaat door West-Brabant en gaat vanuit Ulvenhout naar Alphen-Chaam, Gilze, Rijen, Dongen, Oosterhout, Made, Zevenbergen, Klundert, Fijnaart, Halderberge, Dinteloord en Steenbergen.

Om 15:23 uur worden de renners in Bergen op Zoom verwacht. Ze gaan dan naar Halsteren, Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Wouwse Plantage, Roosendaal, Rucphen, Wint Willebrord, Sprundel en zijn om 16:40 uur in Etten-leur.

Vanaf de Sprundelsebaan komen de renners Breda weer binnen. Ze rijden via de Ettensebaan, Backer en Ruebweg, Crogtdijk, Nieuwe Kadijk, Kapittelweg, Beverweg naar de Claudius Prinsenlaan. Daar wordt de finish om 17:04 uur verwacht.

Er zijn in Breda allerlei faciliteiten rondom het parcours. Die zijn handig te bekijken via een digitale kaart. Die vind je hier.