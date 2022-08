Mike Teunissen draagt het rood in Breda

BREDA - De Nederlandse Mike Teunissen zal aan de start in Breda verschijnen in de rode trui. Teunissen pakt de eerste plek in het algemene klassement af van Robert Gesink die gister in Utrecht won. Daarmee blijft het rood in Nederlandse handen. De Ier Sam Bennett won vandaag de etappe.

De etappe begint morgen bij het Kasteel van Breda en daarna gaan de renners te voet door de Grote Kerk. Daar zullen ze een kaarsje aansteken voor de slachtoffers van corona. De route door Breda naar Ulvenhout is geneutraliseerd. Dat wil zeggen dat er dan nog geen wedstrijd is. De renners fietsen met een lage snelheid achter de wagen van koersdirecteur door de stad. Pas in Ulvenhout gaat de Wedstrijd echt van slag.

In vergelijking met de Spaanse bergen stelt de Brabantse Wal niet veel voor. Het vlakke Nederlandse landschap zal vooral de sprinters een kans geven om de etappe overwinging te pakken. Dat betekent echter niet dat het een makkelijk dagje wordt voor de renners. De etappe gaat door stad en dorp waar verraderlijke wegen lopen die zomaar ineens kunnen vernauwen. De renners moeten dus goed opletten.

Naast een geweldige étappe is er morgen nog een hoop andere dingen te doen. Aan de Claudius Prinsenlaan vind tussen 13:15 - 15:00 uur Dikke Banden Races plaats . Deze worden georganiseerd op het parcours waar later op de dag de Vuelta étappe finisht. Ieder kind fietst twee keer en na afloop is er een huldiging voor iedere deelnemer.

Voor de volwassen toeschouwers zijn er door het centrum heen verschillen Plaza’s ingericht met live -muziek en beeldschermen on de etappe te volgen. Natuurlijk pakt de Bredaase horeca groot uit en kun je tijdens de festiviteiten ook genieten van een hapje en een drankje.

Zo is er genoeg te doen tot de finale van de etappe. Rond 17:15 worden de renners bij de finish aan de Claudius prinsenlaan verwacht. Na de finish nemen we afscheid van de Vuelta die zich naar Spanje gaat verplaatsen. Wie na de finish nog geen afscheid wil nemen kan tot 23:00 uur nog bij de Bredaase Havenfeesten terecht.