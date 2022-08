Zij staan vandaag langs het parcours: Van wielerfans tot sfeerbelevers

BREDA / ULVENHOUT - De derde etappe van de Vuelta trekt vandaag veel mensen naar het parcours. Zo ook in Ulvenhout, waar de officiële start van de etappe Breda-Breda vandaag plaatsvond. De variatie in de bezoekers is groot. Van echte wielerfans, tot mensen die vooral voor de beleving komen.

Op pad met de familie

Kenny Dehem (34) en Victoire Havegheer (34) zijn met hun negenjarige dochter Camille om 08.00 uur ’s ochtends met de auto van hun woonplaats Ieper in België naar de Bavelse Berg gereden. Vandaar zijn ze op de racefiets naar Ulvenhout gekomen. “We maken er een hele dag van en gaan op drie plaatsen naar de etappe kijken. Het hele parcours staat op de GPS. Van Ulvenhout fietsen we straks eerst naar Molenschot.”

Kenny en Victoire zijn beiden ontzettende wielerfans. Camille vindt fietsen sinds een jaar of twee, drie heel erg leuk. Ze gaan als het even kan altijd naar lokale wielerkoersen kijken. Kenny: “Gent-Wevelgem, de Ronde van Ieper…” “Er zijn bij ons ook veel vrouwenkoersen”, vult Victoire aan.

Ze vinden het geweldig om deze etappe van de Ronde van Spanje bij te kunnen wonen. Kenny: “In 2014 kwam de vijfde etappe van de Tour de France op woensdag 9 juli door Ieper. Ik kon toen helaas geen vrij krijgen en moest dat missen.” Een enorme teleurstelling voor iemand die al fietst zolang hij zich kan herinneren. “Fantastisch dat we dit nu hier op relatief korte afstand van huis mee kunnen maken. En het is natuurlijk extra leuk dat we deze ervaring met onze dochter Camille kunnen delen.”

Blaaskapel

Wim van Gurp (56) komt om half 11 op de fiets aan bij de Laurentiuskerk aan de Dorpstraat. Hier heeft de blaaskapel van de Ulvenhoutse Harmonie ‘Constantia’, De Bosuilen, een hotspot gecreëerd in samenwerking met Ulvenhout Leeft. Wim speelt trompet en zal met De Bosuilen vanaf 11.30 uur de officiële start van de derde etappe van de Ronde van Spanje muzikaal ondersteunen met happy hardcore.

“Ik ben geen echte wielerfan”, zegt hij, “maar ik kijk als ik tijd heb wel graag naar de grote rondes als de Tour de France en de Giro d’Italia.” Zelf rijdt hij geen koersen. “Ik probeer wel elke zondagochtend met een maat te mountainbiken, vooral voor de gezelligheid. Beetje fietsen, koffie drinken, beetje praten.” Hij vindt het geweldig dat de Vuelta door Breda gaat dit jaar. “En als geboren en getogen Ulvenhouter vind ik het natuurlijk extra leuk dat Ulvenhout zoveel aandacht krijgt.” Het is overigens de tweede keer dat Wim met De Bosuilen speelt tijdens La Vuelta Holanda. “Donderdag 18 augustus hebben we op uitnodiging van de organisatie gespeeld op de Marconibrug in Utrecht tijdens de presentatie van de wielerploegen.” De speciaal voor die gelegenheid ontworpen wielerpetjes droegen ‘las lechuzas del bosque’ natuurlijk ook zondag de 21e.



Wim van Gurp is muzikant - Ingrid Bothe

Gezelligheid

Een van de Bredase feestpleinen ter gelegenheid van de derde etappe van La Vuelta Holanda bevindt zich in Ulvenhout, ter hoogte van Cafetaria ’t Nippeltje aan de Dorpstraat. Hier kijkt Thecla Jochems (60) de doorkomst van het peloton.

Thecla is geboren in Nijmegen, maar woont inmiddels al vele jaren in Bavel. Ze heeft één zoon en is de trotse oma van twee kleinkinderen: “Een kleinzoon en een kleindochter”. Tussen Bavel en Ulvenhout heerst van oudsher enige vriendelijke rivaliteit, maar daar heeft Thecla geen last van. “Ik werk hier door de week en heb ook familie in Ulvenhout wonen”, zegt ze.

In het weekend staat Thecla achter de bar bij Voetbalvereniging Bavel. “Ik houd ontzettend van gezelligheid.” Bij de Plaza Fiesta in Ulvenhout, waar een bandje gezellige livemuziek speelt, is ze dus helemaal in haar element. “Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel met sport,” zegt ze. “Maar ik vind het geweldig dat de Vuelta door Breda gaat. Het levert zoveel gezelligheid op. Neem alleen al de Havenfeesten.”

Thecla geniet zichtbaar. “De sfeer is fantastisch: zon, leuke mensen, gezellige muziek, een lekker drankje, wat te eten… Wat wil je nog meer?!”



Thecla Jochems geniet van de sfeer - Ingrid Bothe