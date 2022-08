Gebreide Vueltashawls gestolen van lantaarnpalen aan Claudius Prinsenlaan

BREDA - Met zijn gebreide Vueltashawls versierde kunstenaar Maurice Spapens de lantaarnpalen aan de Claudius Prinsenlaan. Maar toen hij de shawls, die met tie-rips stevig zaten bevestigd op meer dan drie meter hoogte, maandag op wilde halen waren er zes verdwenen. “Voor diegene die zonder mijn toestemming zich kunst toe-eigende. Je mag als je wroeging hebt mij contacten om je 06-nr door te geven. Dan stuur ik je een tikkie voor 75 euro per shawl”, aldus Spapens op Facebook.

Maurice Spapens kleurde Breda letterlijk rood voor de Vuelta. De kunstenaar was verantwoordelijk voor de drie grote wielershirts aan het Spanjaardsgat, het grote wielershirt op het sportveld van de KMA en voor de shawls in kleuren van van de Nederlandse en Spaanse vlag aan de lantaarnpalen aan de Claudius Prinsenlaan. Maar toen Spapens die shawls maandag weer op wilde halen, bleek dat er maar liefst zes gestolen waren. Die shawls zijn gestolen bij de lantaarnpalen in de buurt van het tankstation.

Op Facebook schrijft Spapens een bericht aan de dieven. “De lantarenpalen vanaf het gespleten mannetje bij het stadskantoor, tot aan de hoek van de Beverweg waren voorzien van shawls in de kleuren van de Nederlandse en Spaanse vlag en leverden als kunstwerk een kleurrijk beeld op tegen de achtergrond van de Vuelta zondag. Wat je niet weet is dat de shawls onderdeel zijn van een crowdfunding actie om de volgende bijeenkomst in The WildKnittingRoom te financieren. Per lantarenpaal hing voor 100 euro aan waarde. Op die speciale dag worden de shawls die zijn geadopteerd door verscheidene mensen, gegeven aan dak/thuislozen of vluchtelingen uit de Oekraïne. Dat zijn er nu dus 6 minder.”

Spapens hoopt dat mensen de diefstal hebben gefotografeerd of gefilmd. Hij krijgt graag tips over de diefstal. En aan de dieven heeft hij een duidelijke boodschap: “Voor diegene die zonder mijn toestemming zich kunst toe-eigende. Geweldig dat je mijn werk zo bijzonder vindt dat je halsbrekende toeren hebt uitgehaald om de 3,5 meter lange shawls van de lantarenpalen op drie meter en hoger, te krijgen. Ze zaten goed bevestigt vast met 3 rijen van tie-rips. Je mag als je wroeging hebt mij contacten om je 06-nr door te geven. Dan stuur ik je een tikkie voor 75 euro per shawl. Dat is 50 procent duurder dan als je gewoon een shawl had geadopteerd. Tevens ben je dan verplicht om naar de bijeenkomst te komen waar de shawls aan dak/thuislozen, gevluchte Oekraïners worden overhandigd om ruimhartig jouw shawl te overhandigen aan iemand die jij kiest. Misschien dat dan het besef indaalt dat je met je tengels van andermans spullen af moet blijven en het zo laag is om te stelen van dak/thuislozen, vluchtelingen, van een kunstenaar die zijn uiterste best doet om allerlei verschillende mensen te verbinden in respect, liefde voor elkaar.”