Stadsarchief Breda blikt terug op 20 jaar poppodium Para

BREDA - Vanaf zondag 4 september blikt Stadsarchief Breda onder het motto ‘It Was 40 Years Ago Today’ terug op de geschiedenis van het Bredase poppodium Para, dat van 1982 tot en met 2002 gevestigd was aan het Van Coothplein. Er verschijnt die dag een boek, er wordt een expositie geopend en er is vanaf 13:00 uur een reünie voor oud Para vrijwilligers, bestuursleden en bezoekers bij Pier 15 aan Veilingkade 12 met optredens van Scoundrels en Knife Massage, en Para-DJ’s.

Veertig jaar geleden opende poppodium Para aan het Bredase Van Coothplein 39 haar deuren. Twintig jaar geleden stond de laatste band op het Para-podium en opende Mezz Concerts&Dance. In die twintig jaar traden alles bij elkaar meer dan 1.000 bands, singer- songwriters, DJ’s, schrijvers en dichters, cabaretiers en theatergroepen in Para op. Droegen honderden enthousiaste vrijwilligers hun steen bij om het poppodium draaiende te houden en hadden tienduizenden mensen er een geweldige avond.

Van het ‘donkere punkhol’ ontwikkelde Para zich tot een vaste waarde in het Nederlandse clubcircuit. Voor heel veel bands en artiesten een puike plek om op te treden. Niet heel erg groot, niet heel handig ingedeeld, maar met een goede sfeer, een goed geluid, goede verlichting en last but not least altijd lekker eten voor de artiesten!

Meer dan genoeg redenen dus om terug te kijken. Stadsarchief Breda slaat de handen ineen met Graphic Matters, Pier15 Skatepark en een aantal oprichters van Para.

Hoofd Stadsarchief Breda Ynze Alkema vertelt: “Een aantal jaar geleden is het archief van Para overgedragen aan Stadsarchief Breda. Een bonte verzameling van twintig jaar aan posters, programmakranten, gastenboeken, knipselmappen, jaarverslagen, foto’s en dia’s. Niet helemaal compleet, maar wat een mooi beeld geeft het van de tijd en de ontwikkeling die het podium in zijn doormaakte. Dit unieke stuk Bredase popgeschiedenis verdient het om gedeeld te worden. Onder het motto It Was 40 Years Ago Today. met een knipoog naar jongeren die een aantal generaties eerder ook hun eigen weg zochten in andere soorten muziek en cultuur.”



Expositie Graphic Matters

Vanaf 4 september tot en met 2 oktober is er bij Pier15 in het Havenkwartier een overzichtstentoonstelling van 150 Para posters te zien, samengesteld door Graphic Matters. De expositie wordt zondag 4 september om 14:00 uur geopend door wethouder van Cultuur en Erfgoed Marike de Nobel. Natuurlijk regelde Pier15 tijdens deze feestelijke reünie de live-muziek! Punkband Scoundrels stond meerdere keren op het Para-podium en Knife Massage had daar zeker misstaan. Iedereen is welkom en de entree is gratis. In het weekend van 16 t/18 september verhuist de complete expositie tijdelijk naar het Valkenbergpark waar bezoekers van muziekfestival Breda Barst het kunnen bekijken.

Boek

Muziekjournalist Willem Jongeneelen schreef Para 1982 - 2002, een boek over twintig jaar Para-geschiedenis. Vol beeldmateriaal en verhalen van oud-medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, bands en allerlei andere mensen voor wie Para tussen 1982 en 2002 een bijzondere plek was waar ze hun favoriete bands, dj’s, schrijvers of theatermakers konden zien. Studio Pogo uit Breda maakte er een prachtig vormgegeven uitgave van. Het boek wordt 4 september gepresenteerd en is dan ook meteen te koop.