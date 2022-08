Kermis Ulvenhout is na twee coronajaren terug

ULVENHOUT - Het Bredase kermisseizoen is van start gegaan, te beginnen in Ulvenhout. Na twee jaar corona kan jong en oud weer volop genieten van een eeuwenoude traditie. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Geen reuzenrad of achtbaan op het Pekhoeveterrein. De Ulvenhoutse kermis kenmerkt zich door kleinschaligheid en nostalgie. “Ja, ik heb de pluim!”, klinkt een enthousiaste kinderstem vanuit de bobsleebaan.

“Heerlijk, die stralende kindergezichtjes”, geniet Ad van den Heuvel (63) zichtbaar. Hij is al 40 jaar kermisexploitant en staat met drie attracties op de Ulvenhoutse kermis: een snoepkraam, een oud-Hollandse spelletjeskraam en een kinderbobsleebaan uit ca. 1935. In 1965 kocht Ads schoonvader,Johan de Voer, de baan aan en voerde een aantal veranderingen door. In 1984 namen Ad en zijn vrouw Lidy de attractie over. “De baan die hier nu staat, is nog hetzelfde als in 1965.”

Corona

Ad is met zijn attracties ook altijd te vinden op de kermis in Bavel. “In de beginjaren stonden we ook in het Ginneken. Het is voor collega’s een drama dat de kermis daar op het laatste moment is afgelast.” Zeker na twee jaar corona, een periode die ook voor kermisexploitanten niet makkelijk is geweest. Ad: “Wij hebben het net kunnen redden. We hebben dit jaar tot nu toe goed gedraaid. Je begint wel te merken dat mensen moeten bezuinigen nu het leven de afgelopen maanden zoveeld uurder is geworden. Gelukkig hebben wij onze prijzen niet veel hoeven verhogen.”

Nostalgie

Hans (76) en Ria (72) Dekkers zijn trouwe bezoekers van de Ulvenhoutse kermis. “Door de kleinschaligheid is het een intiem gebeuren waar je altijd wel dorpsgenoten ontmoet. Wij gaan er elk jaar heen met onze kleindochter van 8 en haar ouders. Als we haar zien genieten van de attractiesvoelen we ons zelf ook weer een beetje zoals we als kind vroeger de kermis beleefden.”

Traditie

Iets verderop tref ik Guido Kuitert, die een rondje over de kermis loopt voor hij naar het aangrenzende feestterrein gaat. Guido: “Ik ging met mijn kinderen altijd hier naar de kermis. Omdat zij dat leuk vonden, maar ook om een traditie levend te houden.”

Om diezelfde reden organiseert Ulvenhout Leeft sinds 2014 een feestweekend rond de Ulvenhoutse kermis. En met succes. Guido: “Bourgondische Zondag is inmiddels een echte familiedag geworden, waar inwoners uit het hele dorp elkaar ontmoeten. Terwijl (groot)ouders van muziek en een hapje en een drankje genieten, leven de kinderen zich uit op de kermis.”

Napret

Wie straks wil nagenieten, kan tot eind oktober de gratis tentoonstelling ‘Naar de kermis’ inheemkundemuseum Paulus van Daesdonck aan de Pennendijk 1 in Ulvenhout bezoeken. De expositiebevat onder andere unieke kermisfoto’s vanaf ca. 1930 uit de zes dorpen van ons heem, en een miniatuurkermis gebouwd door Bredanaar Arie van Heerden.