Van nooit sporten naar 5 kilometer rennen: Shama is klaar voor de Singelloop

BREDA - Aanstaande zondag is het zo ver: De Bredase Singelloop. En meedoen aan de Singelloop is niet alleen iets voor fervente hardloopliefhebbers. Dat bewijst de Bredase Shama (41). Zij sportte sinds haar middelbare schooltijd bijna nooit meer, maar trainde afgelopen maanden om de 5 kilometer te lopen. “Ik vind het best spannend dat het zondag echt gaat gebeuren, maar ik heb er vooral veel zin in!”, vertelt Shama.

Op zondag 2 oktober vindt de 35e editie van de Bredase Singelloop plaats. Die dag zal de Bredase Shama één van de hardlopers zijn die aan de start verschijnt. “Ik vind het spannend, maar heb er vooral heel erg veel zin in”, vertelt Shama. “Ik kwam altijd anderen aanmoedigen, maar sportte zelf amper. Daar heb ik de afgelopen maanden verandering in gebracht. Ik vind het ontzettend leuk dat ik de 5 kilometer nu vanaf de andere kant ga meemaken!”

Miniserie

Shama is de hoofdrolspeelster in de miniserie die de Bredase Singelloop dit jaar maakte. Shama liep voor de start van de serie nooit hard, en in de filmpjes konden Bredanaars haar proces om zich klaar te stomen voor de 5 kilometer van dichtbij volgen. Met de serie wilde de Singelloop een duidelijke boodschap uitdragen: Sporten en bewegen is voor iedereen. En om mee te doen aan de Singelloop, hoef je helemaal geen fervent hardloper te zijn.

Voor Shama was de serie een goede stok achter de deur om aan de slag te gaan met sporten. “In het begin ging het nog wel makkelijk, maar na een tijdje werd het lastiger. Na een lange werkdag had ik soms echt geen zin om te gaan sporten. Maar ik heb het altijd volgehouden, en ook op vakantie heb ik netjes twee keer per week hardgelopen. Daar ben ik echt trots op.” Over de vijf kilometer van zondag maakt Shama zich geen zorgen meer. “Zaterdag was mijn laatste training met mijn trainer, en toen liepen we twee keer twintig minuten met 1 minuut wandelen tussendoor. Dat was bijna 5 kilometer, en dat hield ik echt heel erg goed vol. Ik heb er dus alle vertrouwen in zondag.”

Om te zorgen dat de kijkers van de serie Shama herkennen, zorgt de Singelloop voor iets ludieks. “Wat dat precies wordt, weet ik nog niet. Maar iedereen zal me kunnen zien rennen!”, vertelt Shama vrolijk. “Ik heb er echt veel zin in. Vooral om te rennen met zoveel toeschouwers. Dat is echt bijzonder.”

Toekomst

Na aanstaande zondag zit het proces voor Shama erop. Dan stoppen de trainingen met haar trainer, en heeft ze haar doel bereikt. “Maar stoppen met sporten doe ik niet, hoor. Ik ben echt gemotiveerd om te blijven sporten. Daar ga ik voor.”