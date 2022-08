File richting Breda door ongeval met drie vrachtwagens

BREDA - Op de A27 tussen Oosterhout en Breda heeft maandagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij drie vrachtwagens zijn betrokken. Er is daardoor slechts één rijstrook open.

Op de A27 tussen afritten Oosterhout-Oost en Breda-Noord is een ongeluk gebeurt waarbij drie vrachtwagens zijn betrokken. Daardoor staat er een file in de richting van Breda. Er is momenteel maar één rijstrook open, en verkeer vanuit Gorinchem in de richting van Breda wordt aangeraden om om te rijden via de A59, A16 en A58.

De verwachting is dat de weg rond 16.30 uur weer kan worden vrijgegeven. De vertraging is momenteel een half uur.

