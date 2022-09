Organisatie blikt terug op geslaagde 31e Dorpsloop Teteringen

TETERINGEN - Eindelijk, na drie jaren afwezigheid vanwege Corona, kon er op 28 augustus weer een stratenloop door Teteringen worden georganiseerd. Met Kober kinderopvang als nieuwe hoofdsponsor en naamgever van de loop voor leerlingen van de basisschool. Ook nieuw dit jaar waren de wandeltochten, gefaciliteerd door de Dorpsloop maar georganiseerd door Snoeren Footfashion. De organisatie blikt dan ook zeer tevreden terug.

Het weer was prima en, ondanks de vakantieperiode, zat het aantal deelnemers in stijgende lijn. Mogelijk speelt de Bredaille een rol, waarbij hardlopers die dit jaar aan drie van de vier hardloopwedstijden in Breda meedoen, in het najaar een medaille, de Bredaille, krijgen uitgereikt. Dorpsloop Teteringen had de primeur. Mede daardoor werd het een extra gezellige drukte bij de Dorpsherberg, met uitzicht op het nieuwe Willem Alexander park. De Dorpsloop werd, intussen traditie, in de ochtend voorafgegaan door een opnieuw succesvolle wielerronde. Deze wielerronde voor 50+ en 50- vond voor een deel plaats op het parcours van de Dorpsloop. Voor beide evenementen werd voor het eerst, dezelfde start/finishlocatie gebruikt.

Op de 10 kilometer slaagde Stan Schipperen uit Raamsdonksveer, met zijn 20 jaar Europees doorgebroken, er net niet in het parcoursrecord (29.38) van Marcel Laros uit 2000 te breken. Het scheelde slechts 8 seconden, dus volgend jaar kan Stan op herkansing. “Extra mooi was dat ook Marcel Laros, na jaren afwezigheid, de 10 kilometer weer meeliep”, aldus de organisatie. De beste Teteringenaar op de 5 km bij de heren werd Rick van Hooijdonk, die overigens ook eventjes de 10 kilometer erbij pakte. De beste dame op deze afstand werd Kim Giesbergen. Peter van Zundert was beste Teteringenaar op de 10 kilometer. De snelste Teteringse dame was Florence van der Linden.

26e editie Kinderloop

Direct na de afloop van de volwassenenloop werd de kinderloop gehouden voor kinderen van (met name) de Teteringse basisscholen. Met dus dit jaar Kober kinderopvang als de nieuwe hoofdsponsor van de loop. “Ondanks de vakantieperiode konden we een flink aantal kinderen verwelkomen aan de start en hadden we in totaal meer dan 100 deelnemers. Het parcours voor de kinderen is dit jaar aangepast. Daardoor konden familie en andere bekenden, de kinderen twee keer per ronde langs zien komen en zorgen voor een extra aanmoediging.”

Om 16:30u werd het startschot gegeven door Margot van Ham, unitmanager Teteringen van Kober kinderopvang, voor de allerkleinsten van groep 1 tot en met groep 4. Vol enthousiasme, en vaak vergezeld door één van beide ouders, legden de kinderen het rondje van 750 meter af. Na een spannende strijd werden de lopers opgevangen door onze vrijwilligers en was er een mooie beker voor de nummers 1 tot en met 3 per categorie. Daarna was het de beurt aan de kinderen van de groepen 5 tot en met 8, voor hun wedstrijd over 1500 meter (in totaal twee ronden). Ook dit leverde een spannende strijd op, met mooie podiumplaatsen voor de snelste kinderen.

Het bestuur van Stichting Dorpsloop Teteringen (Eric, Paul, Maikel, Yvonne, Hans, Henk, Kevin en Loek) bedankt ook dit jaar weer iedereen die bijgedragen heeft aan het geslaagde verloop van de 31e Dorpsloop en 26e kinderloop. Denk daarbij aan de vele sponsors uit Teteringen en daarbuiten en aan de 60 vrijwilligers die elk jaar weer meehelpen. “Zonder vrijwilligers is er geen Dorpsloop. Ook dank aan de leden van het wielercomité voor de prettige samenwerking. Op naar de 32e Dorpsloop!”