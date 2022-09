KAM Breda is terug van weggeweest, met dit jaar ook gezelschappen van buiten Breda

BREDA - De Kulturele Amateur Manifestatie Breda is in 1977 voor het eerst en in 2019 voor het laatst gehouden. Maar nu, in 2022, is KAM terug. Voorzitter Han Pimmelaar: “KAM Breda is er weer. Het was even puzzelen en haasten, maar het is weer gelukt. De 38ste editie wordt gehouden op 24 en 25 september in het Chassé Theater in Breda. Culturele amateurgezelschappen zetten dat weekend hun beste beentje voor op een echt theaterpodium.”

Afgelopen april kwam er uiteindelijk groen licht voor de KAM en konden gezelschappen weer inschrijven voor het evenement. Al snel bleek er schade door corona onder de Bredase culturele gezelschappen. Sommige gezelschappen hebben het helaas niet gered. Andere gezelschappen bleken nog niet klaar om weer mee te doen of zegden, na inschrijving, alsnog af vanwege onvoldoende bezetting. “Hopelijk zijn zij in 2023 wel weer van de partij voor een KAM-als-vanouds”, aldus de organisatie.

Deze keer zijn enkele culturele amateurgezelschappen uit aanliggende gemeenten uitgenodigd om mee te doen aan KAM Breda. Zo zijn pop-en musicalkoor Sparkling People, en zanggroep Cadans (beide uit Oosterhout), popkoor Switch (uit Terheijden), fanfare St.Joris (uit Dorst) en combo Sunny Days voor het eerst te beluisteren tijdens de KAM. Ook zijn de aanvangstijden van de KAM wat aangepast. Zo is het gelukt, om met minder gezelschappen dan voorheen, weer een afwisselend en doorlopend programma te maken. Verdeeld over twee dagen zijn zo’n zeventig optredens door tweeduizend zangers, dansers, acteurs en muzikanten te bekijken in de drie zalen plus foyer. Op zondag is er zelfs een buitenpodium bij de ingang van het theater. “Het gedrukte programma voor deze KAM ontvangt u dat weekend gratis bij binnenkomst in het theater. Het programma staat ook op de Facebook-pagina en website van de KAM. Zo kunt u al thuis in alle rust, bekijken welke optredens u zeker niet wilt gaan missen. De toegang tot het theater en de KAM is vrij, dus iedereen mag gratis komen genieten van wat culturele amateurgezelschappen te bieden hebben. Met dank aan Gemeente Breda, Chassé Theater en alle vrijwilligers, want zonder hen is KAM Breda echt niet mogelijk.”

De 38ste KAM wordt gehouden in het Chassé Theater in Breda: op zaterdag 24 september vanaf 18.00 uur en op zondag 25 september vanaf 12.00 uur.