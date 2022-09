The Streetfood Club uit Breda genomineerd voor Entree Awards 2022

BREDA - The Streetfood Club uit Breda is genomineerd voor een Entree Award. Het restaurant behoort daarmee tot de beste nieuwe/vernieuwde horecabedrijven van Nederland.

The Streetfood Club uit Breda is genomineerd voor een Entree Award. De nominaties van de jaarlijkse Entree Awards zijn een belangrijke graadmeter voor de ontwikkelingen in de horecabranche. Ze zetten de toon voor nieuwe trends, in Nederland en wereldwijd.

‘’De genomineerden laten zien dat er ondanks het personeelstekort en de stijgende kosten een succesvol concept neergezet kan worden’’, zegt Iris Kranenburg, juryvoorzitter en hoofdredacteur van Entree. ‘’Zij zijn een voorbeeld voor ondernemers binnen en buiten de branche.’’

The Streetfood Club Breda

In de categorie ‘Best New Dine & Drink Concept 150+ guests’ is The Streetfood Club uit Breda genomineerd. The Streetfood Club in Breda is het ‘Theatre of Flavour’. The Streetfood Club in Utrecht was het eerste restaurant dat de eigenaren Wes Schreutelkamp en Joost Bergsteijn openden. Dit bleek zo’n succes dat ze besloten om een tweede vestiging in het Grand Theatre Breda te openen.

Jury

Een vakjury beoordeelt restaurants, hotels, (cocktail)bars en vakantieparken die afgelopen jaar openden of volledig vernieuwden. De jury bestaat uit 23 specialisten, waaronder designers, horecaondernemers en trendwatchers. Kranenburg: “De onafhankelijkheid van de jury is een must en gegarandeerd. De juryleden zijn zwaargewichten in hun vakgebied. Dankzij hun statuur is een nominatie beslist van meerwaarde.”



Entree Awards

De Entree Awards is een initiatief van Entree. Dit is een horecaplatform dat bestaat uit een maandelijks glossy magazine, dagelijks online nieuws, nieuwsbrieven en digitale specials rondom bepaalde thema’s. De Entree Awards worden voor de vijftiende keer georganiseerd.



De winnaars worden bekend op 28 november, tijdens een uitreiking in Theater Amsterdam.