NAC trekt aan het kortste eind in duel tegen Jong Ajax

BREDA - NAC heeft zich gisteren niet staande weten te houden tijdens het duel tegen Jong Ajax. De Bredase club moest het afleggen tegen de Amsterdammers. Het werd uiteindelijk 3-1.

NAC nestelde zich in de eerste speelrondes in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie en pakte vrijdag één punt bij De Graafschap. Bij Jong Ajax maakte de ploeg van trainer Robert Molenaar in de eerste helft een goede indruk. NAC kreeg veel kansen en opende na 23 minuten ook de score. Boyd Lucassen gaf de bal vanaf de rechterkant voor en spits Jort van der Sande zorgde er achter zijn standbeen langs voor dat de bal achter keeper Stan Kremers terechtkwam.

NAC zal hebben gebaald dat het bij rust niet meer had gescoord, want Jong Ajax sloeg direct terug. Keeper Roy Kortsmit liet een poging van Donny Warmerdam uit een vrije trap los, waarna Kik Pierie voor 1-1 zorgde. Jong Ajax nam daarna ook de voorsprong. Gabriel Misehouy zag eerst een goal afgekeurd worden vanwege buitenspel. De middenvelder werkte de bal met zijn hak binnen, maar het juichen was van korte duur. Even later was het weer raak en telde de goal wel. Misehouy rondde knap af na een actie vanaf de linkerkant.

Een kwartier voor tijd sloeg de vlam in de pan op Sportcomplex De Toekomst. Na een overtreding liepen de spanningen hoog op en deelde scheidsrechter Jannick van der Laan twee rode kaarten uit. Sontje Hansen van Jong Ajax en Sabir Agougil van NAC moesten gaan douchen. Met tien tegen tien beslisten de Amsterdammers de wedstrijd. Invaller Giovanni zorgde voor de 3-1.