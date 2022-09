Betrokken Ondernemers Breda ruimen donderdag zwerfafval op

BREDA - Betrokken Ondernemers Breda gaat donderdagmiddag met vijftig directeuren en managers van Bredase bedrijven en maatschappelijke organisaties de wijken in om zwerfafval op te ruimen. De Ondernemers Maken Vuile Handen dag is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie. Voorzien van de kenmerkende Betrokken Ondernemers Breda-hesjes trekken de vijftig mannen en vrouwen de Hoge Vucht in om daar gewapend met afvalzak en vuilgrijper zwerfafval op te ruimen.

De actie van Betrokken Ondernemers Breda volgt op World Clean Up Day, waar vandaag al op diverse plekken in Breda wordt opgeruimd in de openbare ruimte. “Onze dag sluit daar mooi op aan”, vertelt Justin Goetzee van Betrokken Ondernemers Breda, “Onze actie is op een doordeweekse dag, waardoor de hoogste bazen van de aangesloten organisaties bewust hun zakelijke agenda vrij maken voor dit doel.” De opruimactie van Betrokken Ondernemers Breda wordt ingericht als een wedstrijd tussen de deelnemers. “Natuurlijk hoop je zo min mogelijk afval tegen te komen maar de realiteit is vaak anders. Om de opbrengst zo hoog mogelijk te maken, koppelen we er een klein wedstrijdelement aan”, legt Goetzee uit.

In overleg met de gemeente Breda richten de ondernemers zich op Hoge Vucht en dan met namen de wijken Geeren Noord, Geeren Zuid, Wisselaar, Biesdonk en Doornbos. “Ook omdat het praktisch is om met zo’n grote groep in een wijk aan de slag te gaan”, geeft Goetzee aan, “Met het opruimen van zwerfvuil hopen we een bijdrage te leveren aan het weer een stukje leefbaarder maken van deze wijken, maar ook dat de drempel om zwerfvuil achter te laten een stukje hoger wordt doordat het opgeruimd is.” Tijdens de dag trekken ondernemers en leidinggevenden samen op met de vertegenwoordigers van maatschappelijke partners. “Op die manier is de dag voor onze partners ook een goede manier om elkaar beter te leren kennen”, vertelt intermediair Lieke van Boxtel, “Op die manier ontstaan informele contacten tussen bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. Daarmee is de dag een opstapje voor verdere samenwerking tussen alle partijen in de stad.”