Tuinzigt krijgt een reünie: ‘Iedereen die ooit in Tuinzigt woonde is welkom!’

BREDA - Woon jij in Tuinzigt? Of heb je er ooit gewoond? Dan ben je van harte welkom op de reünie die vijf (oud-)inwoners van Tuinzigt organiseren. Op 9 oktober verwachten zij zo’n 200 bezoekers bij de reünie die gehouden wordt in het Witte Schaap.

Een snoepke halen bij Dikke Net, even boodschappen doen bij Autorama, De Netto Markt of gewoon de Lunet. Een bakske doen bij Keessies Koffie Corner. Brood halen bij bakker Visser, een frietje van Jan Vliegere, Foxie of de Fer. Een pilsje bij Cees van Beek, het Schaap, Jan Segere, Moeke Mols, of het Hoekske. Voor sommige Bredanaars zal dit klinken als wartaal. Maar voor mensen uit Tuinzigt zijn het herkenbare herinneringen. Om samen die herinneringen op te halen, organiseren Frenk, Ivonne, Mart, Ad en Christ een reünie.

Reünie

Het is al jaren geleden dat de (oud-)inwoners van Tuinzigt op het idee kwamen om een reünie te organiseren. Eén van hen is Christ van Althuis. “Het idee begon eigenlijk vanuit de oude drumband. Met wat oud-leden bedachten we het plan om voor die band een reünie te organiseren. Maar dat plan bedachten we eigenlijk vlak voor corona, dus toen kwam het er niet van. Nu het weer kan, hebben we besloten het eindelijk echt te organiseren. En dan niet alleen voor oud-leden van de drumband, maar voor heel Tuinzigt.”

De organisatie mikt op mensen die geboren zijn tussen 1940 en 1990. Met Tuinzigt wordt de ‘hele Bomenbuurt’ bedoeld, maar ook de Slingerweg, de Hoornwerk- en de Lunetstraat. ‘’Ook hadden we altijd veel vrienden/vriendinnetjes in de Hazelaarstraat, Dijkplein, Dijkstraat en omstreken, iedereen is welkom’’, aldus de organisatoren. “We vragen geen entree, en er is ook geen intekenlijst. Hoe druk het wordt, weten wij dus ook niet. Maar we verwachten zo’n 200 mensen.”

De reünie is op 9 oktober van 13.30 uur tot 18.00 uur in het Witte Schaap.



