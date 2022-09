55 verenigingen uit Breda gaan loten verkopen via de Grote Clubactie

BREDA - 55 verenigingen uit Breda starten vandaag met de verkoop van loten voor hun club. Dat doen zij uiteraard tijdens de Grote Clubactie. Dit jaar is het ook nog eens een extra bijzondere editie. De Grote Clubactie bestaat namelijk 50 jaar.

In de naam van de Grote Clubactie starten vandaag 55 verenigingen uit Breda met de verkoop van loten voor hun club.De Grote Clubactie is de grootste, en meest breed gedragen, fondsenwervende actie voor sport-, cultuur- en hobbyverenigingen. Door loten te verkopen, dragen leden actief bij aan het realiseren van hun verenigingsdoelen.

Koning



De Grote Clubactie heeft financieel, sociaal én maatschappelijk grote impact, vindt ook koning Willem-Alexander: ‘’Verenigingen verbinden en zijn de bouwstenen van onze maatschappij. Met de Grote Clubactie krijgen verenigingen overal in Nederland extra financiële steun in de rug. Clubs in sport, hobby en cultuur blijven daardoor toegankelijk voor iedereen. Geweldig dat zoveel enthousiastelingen zich steeds weer inzetten om de actie tot een daverend succes te maken.’’

Voortbestaan van verenigingen garanderen en veiligstellen



‘’Transparant, toegankelijk, doelgericht en functioneel, zo hebben de oprichters de geldinzamelingsactie voor verenigingen in 1972 bedoeld en zo werken we nog steeds’’, zegt Frank Molkenboer, Algemeen Directeur van de Grote Clubactie. ‘’We zijn er trots op dat dit jaar opnieuw ruim 350.000 leden van verenigingen in het hele land zich weer inzetten voor hun club om zoveel mogelijk loten te verkopen. Vorig jaar werd nog een recordopbrengst van 10,7 miljoen euro opgehaald, we hopen dit nieuwe record tijdens het jubileumjaar te verslaan.’’

Dit jaar doen in de gemeente Breda de volgende clubs (onder meer) mee:



Breda: BredaGym, Eastwood Tigers - Oosterhout, atletiekvereniging SPRINT, HV United Breda, Tennisvereniging De IJpelaar, Rkvv JEKA, De Striene West Brabant, Rooms Katholieke Sport Vereniging Groen-Wit, Zwemvereniging SBC 2000, Carnavals Vereniging De Schobbejakken (een volledige lijst met deelnemers uit Breda kan worden opgevraagd)



Teteringen: RKVV DIA, Mixed Hockey Club Teteringen M.H.C.T., Teteringse TV



Prinsenbeek: Kuatsu, Voetbalvereniging Beek Vooruit, HC Prinsenbeek, Volleybalvereniging Set Up, Muziekvereniging Vondel



Bavel: VV Bavel, R.K. HARMONIE ST. CAECILIA, B.C. Bavel, KiKoBa, Judovereniging Bavel