Ongediertebestrijders waarschuwen: Meer en grotere spinnen deze herfst

BREDA - Controleer jij voor je gaat slapen alle hoeken en gaten? En ren je hard weg als er een spin over de vloer kruipt? Dan hebben ongediertebestrijders helaas slecht nieuws voor je. Deze herfst ga je waarschijnlijk veel spinnen tegenkomen in huis en sommige hebben nu al een indrukwekkend formaat. “We zien inderdaad al een verdubbeling in het aantal meldingen”, aldus Merijn Janssen, directeur bij ongediertebestrijdersplatform Beestjes Kwijt.



De zomer van 2022 is ten einde. Dagen worden korter, het regent en de buitentemperatuur keldert. Best even lekker, na al die warme maanden. Maar voor mensen met arachnofobie, oftewel angst voor spinnen, breekt nu een spannende tijd aan. “Vocht en kou zorgen ervoor dat spinnen zich verplaatsen van je tuin naar je huis. En vanwege het warme voorjaar en de droge zomer zijn het er nu al opvallend veel”, vertelt Janssen.



Grotere spinnen

De kruisspin is dit jaar wat groter is dan voorgaande jaren. “Andere veel voorkomende spinnensoorten zijn van hetzelfde formaat”, zegt Mark Vennink van Vennink Bedrijfshygiene en ongediertebestrijding. “Wél zien we dat de spinnen dit jaar eerder volgroeid zijn vanwege een overvloed aan voedsel. In de maand augustus is het echt al erg druk geweest met spinnen. Dat is zo’n twee maanden eerder dan normaal. We hebben nu al meer aan spinnenwering gedaan dan in het hele vorige jaar.”



Valse wolfspin rukt op in Nederland

Het wemelde deze zomer van de muggen, vliegen en wespen. Er was een overvloed aan voedsel dus. Het gevoel dat de spinnen nu groter zijn is daarmee te verklaren. Maar er is nóg een reden waarom mensen denken dat spinnen groter zijn. Er is in Nederland een nieuwe spin aan zijn opmars begonnen: de valse wolfspin. “En dat is best een indrukwekkende jongen”, zegt Janssen. “Deze spin ziet er angstaanjagend uit en heeft een doorsnede van zo’n vijf centimeter. Oorspronkelijk komt de valse wolfspin voor rond het middellandse zeegebied, maar nu dus ook in Nederland.”



Dit heeft al veel stof doen opwaaien en er gaan de wildste verhalen rond. Volgens de één is dat terecht, de ander vindt het overdreven. “Ja, de spin kan inderdaad bijten en is giftig. Maar alle spinnen bijten als ze zich bedreigd voelen en elke spin is in meer of mindere mate giftig”, zegt Vennink. “In tegenstelling tot wat de naam ons doet vermoeden, is de spin niet vals. De valse wolfspin heeft deze naam alleen maar gekregen, omdat hij qua uiterlijk lijkt op de wolfspin. Er is dan ook geen reden tot paniek.”