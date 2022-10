Met een bankje voor de deur eenzaamheid bestrijden

BREDA - Stichting De Buurt nodigt buurtbewoners uit om in de Week Tegen Eenzaamheid een bankje voor de deur te zetten. Met als doel de onderlinge band tussen buren te versterken. De Week tegen Eenzaamheid duurt van 29 t/m 6 oktober. Tijdens deze week vinden er door het hele land en ook Breda speciale activiteiten plaats om extra aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid.

BuurtBankjes is een landelijk netwerk van gevelbankjes waarop alle buurtbewoners welkom zijn. Met hulp van organisatie De Buurt plaatsen buurtbewoners de bankjes zelf. Op de bankjes gaan buren het gesprek met elkaar aan en worden ze aangemoedigd meer naar elkaar om te kijken. Het streven is om zoveel mogelijk ontmoetingsplekken door het land te creëren. “Veel mensen onderschatten het belang van een goede band met de buren” aldus Maarten Hupkes, directeur van De Buurt. “Uit onderzoek blijkt namelijk dat goed contact met de buren eenzaamheid voorkomt, veiligheid biedt en zorgt voor een ‘thuisgevoel’. Een Buurt Bankje nodigt mensen uit een praatje met elkaar te maken op een laagdrempelige manier.”

Eén op de tien mensen in Nederland voelt zich erg eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder aansluiting in de samenleving en een gevoel dat geluk tekortschiet. Het is dus belangrijk dat buurtbewoners elkaar weten te vinden en dat is precies wat BuurtBankjes hoopt te bereiken.

Inmiddels zijn er al meer dan 470 BuurtBankjes geopend, van Middelburg tot Groningen. In Breda staan pas vier van deze bankjes. De Week Tegen Eenzaamheid biedt De Buurt een concrete aanleiding om mensen op te roepen een BuurtBankje te openen. Meedoen is simpel én gratis. Via de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Zij ontvangen vervolgens een handig welkomstpakket waarmee ze de buren kunnen uitnodigen.