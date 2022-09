Irene de Bruijn is de nieuwste smaakmaker van Breda

BREDA - Irene de Bruijn is een vrijwilliger pur sang. Als gastvrouw bij het Chassé Theater, stagemanager bij het Breda Jazz Festival of trainer bij MOOIWERK. Het geeft haar voldoening zich in te zetten voor anderen. Daarom is zij benoemd tot Bredase Smaakmaker. “Een lach op iemands gezicht toveren, dat is toch het meest waardevolle dat je kunt brengen”, aldus Irene.

Irene komt oorspronkelijk uit de buurt van Rotterdam. Via Oosteind belandde ze in Breda, waar ze meteen het vrijwilligerswerk in rolde. Mensen een leuke ervaring bezorgen zit bij Irene in het bloed. Als gastvrouw stond ze jarenlang voor de bezoekers van het Chassé Theater klaar. Als bezoekers met een glimlach naar buiten liepen was de avond voor Irene geslaagd.



Anderen inspireren

In 2017 kwam Irene erachter dat ze niet altijd ‘aan’ kon staan. Dat betekende een stap terug en even tijd voor haarzelf. Deze levenslessen neemt ze mee in de trainingen die ze geeft bij MOOIWERK als ook in haar boek ‘Maak werk van AMBITIE!’. Ze hoopt mensen inzicht te geven in waar ze gelukkig van worden en ook écht de stap te maken om iets te veranderen in hun leven. Zo motiveert ze anderen om zich ook in te zetten als vrijwilliger. Ze is van mening dat het je leven verrijkt en energie geeft. “Ik vind het fijn om op sociaalmaatschappelijk vlak een steentje bij te dragen, al is het maar een kleintje.”



Uit hangen van wethouder Arjen van Drunen kreeg Irene de Bredase Smaakmakers onderscheiding overhandigd. “Irene is een echte smaakmaker. Met haar enthousiasme en inzet zorgt ze ervoor dat anderen kunnen genieten van al het moois dat Breda rijk is. Ze brengt het beste in mensen naar boven. Zo helpt ze anderen op sociaal en persoonlijk vlak het beste uit zichzelf te halen, zodat zij een vol en ambitieus leven kunnen leiden”.

Kleur en smaak aan Breda

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek. Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen.