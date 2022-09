Straten Wilhelminapark zijn fors vernieuwd: ‘Nu het park zelf nog’

BREDA - Met het leggen van een bijzondere laatste tegel heeft wethouder Jeroen Bruijns donderdag de straten rond het Wilhelminapark geopend na een stevige reconstructie. Een historisch stukje Breda is daardoor weer klaar voor de toekomst. Maar dat wil niet zeggen dat het werk in het gebied klaar is, benadrukt de wethouder. “De komende jaren pakken we het park zelf aan.”

De opknapbeurt van het Wilhelminapark heeft ruim een jaar geduurd. En dat was langer dan gepland, geeft projectleider Bon van Oosterum toe. “Met name de problemen rondom de levering van materialen zorgde voor vertraging. Ook werd tijdens het project besloten om de tachtig meter lange duiker die ondergronds twee vijvers met elkaar verbindt te vergroten. Dus dat levert extra werk op, maar is ook meteen een verbetering. Ik ben blij met hoe het gebied er nu bij ligt. Het gebied moest veiliger, groener en beter verlicht. Dat hebben we waargemaakt.”

Zo zijn er nieuwe straten, fietspaden en stoepen aangelegd. Daarnaast werden er parkeerplaatsen verplaatst, vijvers uitgebaggerd, riolen vervangen en groenstroken gemaakt met meer plek voor de bomen. Ook kreeg het Pools monument meer ruimte. “Doordat we de wegen smaller hebben gemaakt is de straat veiliger geworden én hebben we vierduizend vierkante meter groen terug kunnen geven aan het park”, legt wethouder openbare ruimte Jeroen Bruijns uit. “Hierbij hebben we rekening gehouden met de klimaatverandering. Het asfalt vervangen door klinkers past daar bij en sluit ook naadloos aan bij de historische uitstraling van het park. Daar zijn we trots op.”

Over dat laatste zijn ook de omwonenden erg enthousiast. “Het is sowieso geweldig dat de teerwegen weg zijn en er mooie stenen zijn gelegd. Zo komen de huizen veel beter tot hun recht. Ik vind alles er nu echt schitterend uit zien”, vertel Ida, een bewoner van de wijk. Marij vult aan: “Het is echt een heel ander gezicht dan vroeger. Dit maakt echt goed voor hoe het er afgelopen jaren uit heeft gezien. Bovendien is het natuurlijk fijn dat het veiliger is geworden, doordat mensen er nu minder hard rijden.”

Monogram Wilhelmina

Om het afronden van de reconstructie te vieren, waren alle betrokkenen uitgenodigd voor een openingsmoment. Wethouder Jeroen Bruijns gaf een korte toespraak en plaatste de laatste tegel. Hierop staat het monogram van koningin Wilhelmina, een grote letter ‘W’. Op deze manier wordt de naamgeefster van park weer zichtbaar. Wethouder Bruijns bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan de geslaagde reconstructie. Omwonenden, het platform ‘125 jaar Wilhelminapark’ en ondernemers zijn vanaf het begin door de gemeente betrokken bij het traject.



Opknapbeurt van het park

Met de herinrichting is een eerste stap gezet voor de verdere ontwikkeling van de omgeving. Het project ‘opknappen park Wilhelminavijvers’ is een langjarig renovatietraject waarvoor inmiddels het eerste schetsontwerp is gemaakt. “Het park zelf verdient ook echt een kwaliteitsimpuls. Zo zie je bijvoorbeeld dat sommigen stukken gras, planten en bomen hun beste tijd hebben gehad. En ook de wandelpaden kunnen op verschillende plekken echt een verbetering gebruiken. Zowel qua hoe ze eruit zien, als waar ze liggen. Daar gaan de we komende jaren mee aan de slag.” Ook hierbij worden de omwonenden en ondernemers nauw betrokken. Dit geldt ook voor het ontwerp voor het groot onderhoud van de Generaal Maczekstraat dat op de planning staat voor 2025.