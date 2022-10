Breda geniet van de 35e editie van de Singelloop

BREDA - Eindelijk was het zo ver: De 35e editie van de Singelloop Breda. En het weer zat vandaag mee. Terwijl het gisteren nog veel regende, konden de lopers en de toeschouwers vandaag met droog weer genieten van de Singelloop.

Vanochtend ging het populaire hardloopevenement van start met de Albert Heijn Walking & Wheeling. Dit onderdeel is gericht op (sportieve) wandelaars, Nordic Walkers, rolstoelers, wheelers en racerunners.

Daarna volgden de 5 kilometer, de 10 kilometer en de halve marathon. De Singelloop werd afgesloten met de Familieloop.

Vertraging

De start van de halve marathon - die gepland stond om 14:00 uur - was met 23 minuten uitgesteld. Dit om de hulpdiensten in de gelegenheid te stellen om een gevallen deelnemer te verzorgen. Op hoogte van de Veemarktstraat was verzorging nodig. Dit betekende ook dat de familieloop 23 minuten later pas begon.

Terug van weg geweest



De laatste keer dat de Singelloop op de gebruikelijke wijze kon plaatsvinden was in 2019. Toen beleefde de Singelloop een extreem verregende editie. In 2020 werd de alternatieve Singelloop georganiseerd. Lopers konden toen vanuit huis hun eigen afstand lopen. In 2021 vond de Singelloop niet plaats vanwege de coronamaatregelen.

De organisatie heeft dus lang moeten wachten om de 35e editie op grootste wijze te kunnen vieren.