Snuffelen tussen de theaterkostuums en decorstukken bij de FTWB open dag

BREDA - De Facilitaire Theater Werkplaats Breda geeft volgende week zaterdag een kijkje in de wereld van kleding en decorstukken. De FTWB is een groep creatieve vrijwilligers die theaterkleding, kostuums, decors, rekwisieten en andere benodigdheden maken voor ‘cultureel Breda’.

De open dag is zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur op de Acaciastraat 2. Al jaren maken de vrijwilligers van FTWB kleding en decorstukken voor theaterproducties,

(school)voorstellingen en andere evenementen. In de loop van de tijd zijn ze ook andere opdrachten gaan uitvoeren voor organisaties en particulieren zoals promotiemiddelen, nestkastjes en banken. Volgende week zal FTWB laten zien hoe ze dat doen en openen ze hun kledingatelier en werkplaats voor bezoekers.

Kledingatelier

In het kledingatelier, dat wordt gerund door creatieve dames met jaren ervaring, kunnen bezoekers zien hoe de kostuums en theaterkleding wordt gemaakt. Het werken in het atelier is ontstaan vanuit een hobby en het maatwerk levert prachtige creaties op. De dames van het atelier hebben onder andere kleding gemaakt voor: Harmonie Vondel, Bredase Opera en blaaskapel ‘t Zooike.

Decorwerkplaats

In de werkplaats is te zien hoe de vrijwilligers allerlei decorstukken, rekwisieten en nog meer creaties maken. De medewerkers van de decorwerkplaats beschouwen hun werk als een grote hobby en vinden het gezellig om samen bezig te zijn om een mooi product te maken. In de groep zitten vaklieden afkomstig uit metaal en industrie en hobbyisten met inzicht en ervaring. Er is genoeg kennis aanwezig om de meest uiteenlopende opdrachten te kunnen realiseren.