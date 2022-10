NAC komt met nostalgische kalender voor 110e verjaardag

BREDA - Ter ere van het 110-jarig bestaan van NAC heeft de club in samenwerking met het NAC Museum en Coloriginals een nostalgische kalender gemaakt.

NAC komt - in samenwerking met het NAC Museum en Coloriginals - met een nostalgische kalender. In deze kalender staan twaalf iconische afbeeldingen van NAC door de jaren heen. Het gaat hierbij om van origine zwart-wit foto’s, maar deze zijn ingekleurd door Coloriginals uit Breda.

De foto’s gaan van de allereerste NAC-foto ooit tot aan het Avondje NAC in 1976. Allen komen ze voorbij in deze verjaardagskalender, die is samengesteld in samenwerking met het NAC Museum en Coloriginals.

De voorverkoop is inmiddels gestart. Vanaf morgen zijn de bestelde kalenders af te halen in de NAC Fanshop. De opbrengsten van deze kalender komen ten bate van het NAC Museum. De kalender vind je hier.