Meerdere onwelwordingen bij Singelloop, slachtofferhulp voor omstanders

BREDA - Bij de Singelloop zijn zondag twee deelnemers onwel geworden. Aan hen is eerste hulp verleend. Aan omstanders die de situaties gezien hebben, is slachtofferhulp aangeboden.

Bij de Singelloop is vanmiddag aan meerdere deelnemers eerste hulp verleend. Zo ging onder andere de halve marathon van de Singelloop later van start door een situatie op hoogte van de Veemarktstraat. “De start van de 21 km welke gepland stond om 14:00 uur was 23 minuten uitgesteld. Dit om de hulpdiensten in de gelegenheid te stellen om een gevallen deelnemer te verzorgen. Op hoogte van de Veemarktstraat was verzorging nodig die enige tijd in beslag nam”, liet de Singelloop op sociale media weten. Ook de familieloop startte later dan gepland.

De organisatie laat op sociale media weten dat er aan twee mensen eerste hulp is verleend. Omdat veel toeschouwers dit hebben zien gebeuren, is slachtofferhulp ingezet. Omstanders die de situatie hebben zien gebeuren en behoefte hebben om hierover te praten, kunnen contact opnemen met slachtofferhulp via 0900 0101.