Dierenasiel Breda zet de deuren weer open: ‘Het is hier nog steeds enorm druk’

BREDA - Het Dierenopvangcentrum Breda (DOC Breda) organiseert dit weekend weer een open dag. Het is de eerste keer na twee coronajaren dat de open dag weer plaats kan vinden. Vanwege de drukte in het asiel, wordt er gekozen voor een ‘open dag light’.

Tijdens de Open Dag staat uiteraard alles in het teken van het welzijn van de asieldieren. “Alleen vorig jaar al hebben we 350 honden, 1100 katten en 2800 overige dieren opgevangen”, laat het asiel weten. “En helaas zien we de drukte nog niet afnemen. Daarom kiezen we dit jaar voor een ‘light-versie’ van de Open Dag. Geen kraampjes en allerlei activiteiten maar wél de mogelijkheid om het opvangcentrum te bezoeken en de honden in actie te zien op de speelweides.”

Rondleidingen

Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur vindt er ieder uur een rondleiding plaats, waarbij je een kijkje in de keuken van het opvangcentrum kan nemen. Op de speelweides zie je gedurende de dag de honden in actie waarbij ze diverse trainingen en spelletjes doen. Uiteraard kun je als bezoeker ook een bezoekje aan de dierenambulance brengen.

De open dag bij DOC Breda duurt van 11.00 uur tot 16.00 uur en vindt plaats op 8 oktober. Toegang is gratis.