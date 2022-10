Cabaretier uit Breda komt eindelijk in ‘eigen’ Chassé Theater

BREDA - Na het overweldigende succes van de eerste tour gaat cabaretier Ricky Risolles nogmaals door het land met zijn theatershow Ya, dat is iets Indisch. De show wordt beshcreven als de nummer één Indoshow van dit moment. En dit keer komt de show ook in het Chassé Theater. Daarnaast is hoofdrolspeler Jaro Wolff Bredanaar.

De theatershow “Ya, dat is iets Indisch…” van Ricky Risolles komt naar het Chassé Theater. In Breda wordt de tour van de show - met in de hoofdrol Bredanaar Jaro Wolff tevens afgetrapt. Daarnaast is de voorstelling de finale van het programma “Indische Verhalen” in het Chassé Theater.

Al jarenlang treedt Ricky op, op met name Indische evenementen en zijn fans kennen hem van zijn vlotte grappen en pakkende liedjes. De liedjes zijn opgenomen door producer Laurens van Wessel, ook kind van de regio. Enkele clips zijn tevens in Breda opgenomen.



Trotse Bredanaar

Voor de man achter Ricky, Jaro Wolff, is het extra bijzonder dat de eerste in de reeks in zijn ‘hometown’ Breda is.“Breda, vind ik een supertoffe stad, waar ik al jarenlang heel prettig woon. Ik ben dan ook erg trots dat ik hier in het Chassé Theater mag optreden”, aldus de cabaretier.

In een interview met het theater vertelt hij hoe Ricky Risolles is ontstaan. “Vroeger maakten we met mijn neefjes altijd grapjes over hoe onze ouders praatten. En Indische bands hadden vaak grappige namen zoals The Hotwings. Wij kwamen dan zelf met Lonny Lemper en de Pasteitjes en Ricky Risolles en de Bapaotjes. Ricky Risolles is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. Inmiddels kan je wel stellen dat Ricky wereldberoemd is onder de Indo’s.”

Indische Verhalen

In herdenkingsjaar 2022 is het 60 jaar geleden dat Nederland zijn laatste stukje Indië heeft overgedragen: de kolonie Nederlands Nieuw-Guinea. Om aandacht te geven aan deze geschiedenis en de geschiedenis van Nederlands Indië is er in Breda een programma samengesteld onder de titel Indische Verhalen.

Gedurende het jaar zijn er op verschillende locaties in Breda tentoonstellingen, voorstellingen, films, lezingen en vertellingen over Indische Verhalen van toen en nu te zien en te beleven. Ya, dat is iets Indisch… sluit het programma af.

Ya, dat is iets Indisch... is op 20 oktober om 20:30 uur te zien in het Chassé Theater.