Beverweg gaat op de schop: ‘Het moet veiliger’

BREDA - De Beverweg gaat op de schop. De weg is momenteel niet goed ingericht en moet dan ook veiliger, stelt de gemeente. Op 18 oktober is er een informatieavond voor omwonenden.

Door de ontwikkeling van de stad groeit de mobiliteit en daarmee ook het autoverkeer. Volgens de Mobiliteitsvisie die in november 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld, is de Beverweg een ‘stedelijke hoofdweg’. Om het verkeer op een goede en veilige manier af te wikkelen is een herinrichting van de Beverweg nodig. Op dit moment is de weg niet goed ingericht.

De vrij liggende fietspaden zijn momenteel van te slechte kwaliteit. De bomen hebben geen groeiruimte. En de verkeersafwikkeling laat te wensen over. Dat laatste komt onder andere door de ongeregelde kruispunten en oversteeklocaties. “Er maken dagelijks veel fietsers en voetgangers gebruik van de weg, ook als gevolg van de scholen in de omgeving. Dit moet veilig en comfortabel kunnen”, aldus de gemeente.

De gemeente heeft de ambitie om de Beverweg als zogenaamde parkway in te richten. Dat betekent dat de weg naast een belangrijke verkeerskundige functie ook een groene uitstraling krijgt. Op dinsdagavond is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatieavond bij BUas in gebouw Horizon North. Het plan zal vanaf 18 oktober in te zien zijn op www.planbreda.nl. Daar kunnen Bredanaars ook op het plan reageren.



Het schetsontwerp voor de Beverweg - Gemeente Breda