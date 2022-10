Nadja Buckenberger van RoomRaccoon uitgeroepen tot oprichter van het jaar

BREDA - Nadja Buckenberger, de oprichter van RoomRaccoon en voormalig winnaar BredaStartup, is uitgeroepen tot oprichter van het jaar. Die uitreiking werd georganiseerd door de Founders Alliance, een vooraanstaand bedrijfsforum voor oprichters van groeiende en grootschalige bedrijven wereldwijd. Het 21e Founders Awards Gala vond plaats in het stadhuis van Stockholm en werd bijgewoond door toonaangevende oprichters uit de hele wereld.

De prijzen zijn bedoeld om de schijnwerpers te richten op succesvolle oprichters die zijn geselecteerd door een gekwalificeerde jury van oprichters van grootschalige bedrijven. De jury bestond dit jaar uit juryvoorzitter Sofi Franzén (Eventyr Nine Yards), Vladimir Borisov (Teleport Amsterdam), Harshil Karia (Schbang, Level), Greger Hagelin (Utopia, WESC) en Sabina E. von Arx (Q. Brands).

Nadja Buckenberger ontving de prijs in de categorie voor oprichters van kleinschalige ondernemingen. Deze categorie erkent actieve oprichters van een bedrijf met een omzet van ongeveer 2 tot 10 miljoen euro en met ten minste 20% eigendom in een winstgevend bedrijf.

De redenen van de jury om Nadja Buckenberger als oprichter van het jaar te onderscheiden: “Met moed en nieuwsgierigheid heeft deze oprichter succesvol gepresteerd in een nieuw vakgebied. Het motto “Hoe moeilijk kan het zijn” heeft haar gemotiveerd om nieuwe dingen te proberen en door te gaan, zelfs wanneer het onmogelijk leek. Deze oprichter heeft een bedrijf opgebouwd met een groot potentieel op de wereldmarkt.”

Voormalig hoteleigenaar Nadja Buckenberger richtte in 2017 in Nederland RoomRaccoon op met het doel kleinschalige, onafhankelijke hoteliers te voorzien van slimme technologie die de bedrijfsvoering versnelt en de winstgevendheid verhoogt. Inmiddels is het bedrijf actief op 10 markten in Europa, Afrika en Noord-Amerika en is het team gegroeid tot meer dan 90 personen.

“Erkend worden als oprichter van het jaar is een ongelooflijk betekenisvolle mijlpaal voor mijzelf en het team van RoomRaccoon,” vertelt Nadja Buckenberger.”Hoewel ik niet altijd even graag in de schijnwerpers sta, is het echt een eer om door zo’n prestigieuze organisatie erkend en geprezen te worden voor het werk dat we doen om hoteliers over de hele wereld te ondersteunen.”