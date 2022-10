Ouders duiken opnieuw de kroeg in tijdens nieuwe editie ‘Happy Ouders’

BREDA - Niet happy hour, maar happy ouders. Binnenkort duiken tientallen Bredase ouders de kroegen weer in om voorgelicht te worden over het uitgaan in het centrum. Tijdens de avond wordt alles verteld over alcohol, drugs en opvoeding.

Ontdekken hoe jouw kind op stap gaat in de binnenstad van Breda? Het kan tijdens ‘Happy Ouders’. Op 19 oktober vindt er opnieuw een editie van dit evenement plaats.

Happy Ouders werd voor het eerste in 2010 uitgevoerd. Het is inmiddels uitgegroeid tot een onderdeel van het alcoholmatigingsbeleid. Novadic-Kentron voert samen met de horeca en enkele lokale instellingen Happy Ouders uit. Het project richt zich op het inzichtelijk maken van wat er in het uitgaansgebied gedaan wordt om het uitgaan voor jongeren prettig en veilig te maken. Daarbij worden verschillende partners bij betrokken zoals: Politie, Cafe-eigenaren en Koninklijke Horeca Nederland, Gemeente en Helder Theater.

Samen informeren zij de ouders over wat er zowel binnen als buiten de horecagelegenheden plaatsvindt op het gebied van veiligheid en voorlichting. Het doel van deze bijeenkomsten is ouders bewuster te maken van hun rol in de vrije tijd van hun kind.

Happy Ouders-avond

De voorlichtingen vinden plaats in de horeca waarvan een deel uitgaansgelegenheden kunnen zijn waar de jeugd graag gaat stappen. Op deze manier krijgen ouders een impressie van hoe het uitgaansgebied van de jongeren uitziet. In Breda vindt Happy Ouders plaats op 19 oktober om 19.00 uur.