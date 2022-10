Korte lontjes en meer agressie: Uitgaan is veranderd in Breda

BREDA - De nachthorecazaken in Breda presenteerden afgelopen woensdag hun nieuwe huisregels. Vice-voorzitter van de Bredase KHN Johan de Vos en burgemeester Depla onthulden het eerste bordje met de nieuwe huisregels aan de gevel van horecazaak Proost in de Bredase binnenstad. De aanleiding voor deze regels is het veranderde gedrag in het uitgaansleven. Zo hebben mensen kortere lontjes en is er meer geweld.



Na een lange periode waarin uitgaan niet mogelijk was door lockdowns in de coronapandemie, ziet Breda dat de normen en waarden binnen de omgangsvormen in het uitgaansleven verschoven zijn. “Sinds maart horen we steeds vaker verontrustende signalen van betrokken partijen die toezicht houden op het reilen en zeilen in het uitgaansgebied”, vertelt burgemeester Depla. “Men spreekt over kortere lontjes, meer agressie en ook het drugsgebruik bij jongeren valt op. Met onder andere deze huisregels en de campagne Breda Tegen Geweld willen we het stappubliek er op wijzen meer rekening met elkaar te houden en ze er van bewust maken dat een gezellige en veilige stapavond grotendeels ook bij henzelf begint en eindigt. Met het uitvoeren van de afspraken binnen het ‘actieplan Veilig Uitgaan’ willen we via verschillende manieren het uitgaan in Breda gezellig en veilig houden.”

In de nieuwe huisregels is onder andere te lezen dat er een identificatieplicht geldt, dat wapens en drugs verboden zijn, discriminatie niet getolereerd wordt en dat bezoeker die dronken of onder invloed van drugs zijn worden geweigerd aan de deur. De nieuwe regels zijn in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland-Breda, de politie en de gemeente Breda binnen het convenant ‘Veilig Uitgaan’ opgesteld.

‘Uitgaansetiquette’

Naast de introductie van de nieuwe huisregelbordjes start er ook een actie waarin de Bredase stappers worden gewezen op de ‘Uitgaansetiquette’. Met een speciale menukaart met quotes als: ‘Sluitingstijd, het is al laat, Houd het gezellig ook als je naar huis gaat´ en ‘Hou het echt, neem hem mee: Jouw eigen, geldige ID’, wordt het uitgaanspubliek aangesproken op bekende taferelen in de uitgaanswereld.

De menukaart sluit aan bij de campagne #bredategengeweld waar ook bierviltjes met teksten als: ‘hier pak je een biertje, geen billen’ en ‘hier is een kopstootje gewoon een drankje’ worden verspreid. De campagne #Bredategengeweld maakt jongeren bewust van het feit dat geen enkele vorm van geweld in Breda getolereerd wordt. Of dat nou messengeweld, online pesten, intimideren of schelden op het sportveld is.

Actieplan

Het actieplan ‘Veilig Uitgaan’ bevat naast de huisregels nog meer acties die inzetten op een veilige en plezierige uitgaanscultuur in Breda. Zo dragen Happy Ouders-avonden bij aan het bewustzijn van ouders en hun rol bij het uitgaan, worden er Gastheren ingezet in het uitgaansgebied en kijkt de gemeente hoe verlichting een rol kan spelen in het geleiden van het naar huisgaand publiek. Peter Rietveld (KHN Breda): “Breda is een heel leuke stad om uit te gaan. Dat houden we graag zo. Daarom presenteert KHN Breda in samenwerking met gemeente Breda de nieuwe huisregels. Dankzij deze nieuwe huisregels kunnen onze gasten veilig op stap gaan en kan het horecapersoneel veilig werken.”

Convenant Veilig Uitgaan

De nieuwe opgestelde huisregels maken onderdeel uit van het actieplan Veilig Uitgaan, dat verbonden is aan het convenant ‘Veilig Uitgaan 2020-2024’. Het convenant heeft tot doel te komen tot een gezamenlijke aanpak rondom het uitgaan in de horeca in de binnenstad van Breda, om er zo voor te zorgen dat het uitgaansleven voor alle betrokkenen zo gezellig en veilig mogelijk verloopt. Het convenant streeft er onder andere naar geweldsincidenten en vernielingen te voorkomen, discriminatie tegen te gaan en alcohol- en drankmisbruik te voorkomen.