A58 twee nachten afgesloten tussen knooppunten Galder en St. Annabosch

BREDA - Rijkswaterstaat voert deze week onderhoudswerkzaamheden uit aan de A58. Hierdoor is de A58 tussen knooppunt Galder en knooppunt St. Annabosch richting Tilburg afgesloten van woensdag 19 oktober 22.00 uur tot donderdag 20 oktober 05.00 uur en donderdag 20 oktober 22.00 uur tot vrijdag 21 oktober 05.00 uur. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.

De A58 is komende week twee nachten afgesloten tussen de knooppunten Galder en St. Annabosch richting Tilburg. Ook de A16/A58 verbindingsweg ter hoogte van Knooppunt Galder vanuit Breda/België in de richting vna Tilburg is dicht. Dat geldt ook voor de verbindingsweg A58/A27 vanuit België in de richting van Utrecht. De op- en afritten richting Ulvenhout zijn ook dicht.

De afsluitingen gelden van woensdag 19 oktober 22.00 uur tot donderdag 20 oktober 05.00 uur en van donderdag 20 oktober 22.00 uur tot vrijdag 21 oktober 05.00 uur.

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. De onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud

Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.