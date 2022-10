Grote problemen voor appelboeren: ‘We moeten andere keuzes maken in de supermarkt’

BREDA - Nederlandse appelboeren hebben het lastig. Afgelopen weken hebben zij hun appels moeten oogsten. Maar door de hoge energieprijzen is het koelen van de oogst enorm duur. De beste oplossing voor de boeren is om de appels zo snel mogelijk te verkopen. Maar ondertussen liggen onze supermarkten vol met buitenlandse appels. “Dit moet anders”, stelt Stijn Markusse, oprichter van Boerschappen.

Stijn Markusse richtte in 2013 Boerschappen op. Dat initiatief uit Breda heeft als doel de voedselketen te verkorten en te verduurzamen. De huidige situatie van de Nederlandse appelboeren stoort Markusse dan ook enorm. Hij roept Bredanaars op om wanneer zij in de supermarkt voor het rek met appels staan een duurzame keuze te maken en Nederlandse appelboeren te steunen.

Energie

Voor Nederlandse appelboeren is het moment aangebroken om te oogsten. De appeloogst vindt ieder jaar namelijk vanaf half augustus tot eind oktober plaats. Normaal gesproken gaan die appels direct de koeling in. Zo kunnen mensen het gehele jaar door Nederlandse appels eten. Maar door de hoge energieprijzen, is het voor de boeren niet meer rendabel om hun appels in de koeling te leggen. “De kosten om appels te koelen zijn door de gestegen energieprijzen fors omhoog gegaan”, legt Stijn uit. “Het is voor een boer niet meer rendabel om zijn appels te oogsten en te koelen. Daarom kiezen veel boeren ervoor om een groot deel van de appels te laten hangen. Het is voor hen goedkoper om ze verloren te laten gaan, dan om ze te plukken.”

Voor de boeren zou één oplossing ideaal zijn: Als mensen meer Nederlandse appels gaan eten. Want wanneer de appels nú gegeten worden, hoeven ze niet de koeling in. “En daar zit het probleem. De Nederlandse supermarkten liggen namelijk vol met appels uit Nieuw-Zeeland, Brazilië en Chili. We zijn dus appels aan het kopen die de halve wereld over hebben gereisd, en daardoor gaan onze verse Nederlandse appels verloren. Dat is toch bizar”, stelt Stijn. “Supermarkten zeggen dat ze die appels in de schappen leggen omdat de consumenten dat willen. Maar ik denk dat de consument veelal kiest voor buitenlandse appels uit onwetendheid.” Hij doet daarom de oproep: Koop Nederlandse appels. “Als we nu onze Nederlandse appels eten, dan helpen we onze eigen boeren en voorkomen we dat de oogst verloren gaat. Wanneer de Nederlandse appels op zijn, kunnen we natuurlijk weer terugvallen op appels uit andere landen. Maar laten we tijdens de oogsttijd van onze eigen boeren gewoon onze Nederlandse appels eten!”

Elstar en Jonagold

De twee bekendste soorten Nederlandse appels zijn Elstar en Jonagold. Die appels zijn volgens Stijn dan ook de beste keuze in de supermarkt. “Maar iedere supermarkt is verplicht om te vermelden waar hun appels vandaan komen. Je kan bij het schap dus altijd zien of je voor een Nederlandse appel kiest!”