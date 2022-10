Met een eigen biertje is WinterWonderBeek klaar voor de winter

PRINSENBEEK - Prinsenbeek is zich al aan het voorbereiden op de winter. Zo is er speciaal voor WinterWonderBeek een speciaal biertje gebrouwen, en vindt zaterdag de verkoop van de vriendenkaartjes plaats.

De voorbereiding voor de 14e editie van WinterWonderBeek is in volle gang. “De afgelopen twee jaar konden we vanwege corona helaas geen schaatsbaan op de Markt wegzetten maar wel een kerstboom en een roetsjbaan. Dit jaar gaan we voor zowel een schaatsbaan als een roetsjbaan en een kerstboom zodat we er een gezellige tijd van kunnen maken voor jong en oud”, laat de organisatie weten. Op zaterdag 29 oktober 2022 van 09.00 uur tot 15.00 uur vindt de verkoop van de vriendenkaartjes plaats bij de supermarkten Albert Heijn en Jumbo

Bier

WinterWonderBeek heeft het idee opgevat om tijdens de gezelligste maanden van het jaar een heus WinterWonderBeek Biertje op de markt te brengen. “Dit is een smaakvol biertje speciaal gebrouwen voor in de winter. Door een extra lange rijpingstijd heeft dit bier net even dat beetje extra smaak. Heerlijk om zo van te genieten. Het is een helder biertje en het alcoholpercentage is 6% met een beperkte oplage van 750 liter.” Het recept is afkomstig Wim van den Kieboom bekend ook van Boschdal bier.

Het bier is te bestellen via de webshop.winterwonderbeek.nl, en op te halen en in te leveren bij Bier en Borrels aan de Groenstraat 12 in Prinsenbeek. De 75cl flessen kosten € 7,95 per stuk. De uitlevering vindt plaats vanaf begin november 2022