‘Bankmedewerker’ haalt pinpas op aan de deur, politie deelt beelden

BREDA - De politie heeft in Bureau Brabant beelden gedeeld van een man die pint met een pinpas die is verkregen via ‘spoofing’. Criminelen deden zich voor als bankmedewerkers, en overtuigden het slachtoffer om de pinpas mee te geven.

De politie deelt in Bureau Brabant beelden van een zaak in Breda die draait om ‘spoofing’. Bij spoofing nemen criminelen de identiteit van iemand anders aan. Vaak doen zij zich voor als verzekeringsmaatschappij of bankmedewerkers.

De zaak in Breda gaat om criminelen die zich voordeden als bankmedewerkers. Het lukte hen om het slachtoffer te overtuigen om alle bankgegevens, pinpassen en codes mee te geven aan iemand die deze op kwam halen aan de deur. Met die pinpas en code werd in juni 2022 gepind aan de Koningin Emmalaan in Breda. De politie heeft camerabeelden gedeeld in de hoop dat iemand de man herkent.

“Waarschuw iedereen in uw omgeving, vooral de wat ouderen onder ons: trap er niet in!”, roept de politie op. “Banken vragen echt nooit om zulke gegevens. Als iemand dat wel doet, al klinkt het nog zo echt en overtuigend, het klopt niet!”