Bredase vuilnismannen vanavond te zien in documentaire

BREDA - Anne van der Steen, actrice en lerares op het Scala in Breda, kwam door de coronacrisis te werken bij de vuilnis. Hierover maakte zij een documentaire. In deze video zijn onder andere Bredase vuilnismannen te zien.

“Altijd vroeg de wekker, jezelf tien uur lang een hernia tillen, per ongeluk misgrijpen in een poepluier en de hele dag stinken naar een bedroven aardappelsalade. Ik was er tijdens de coronacrisis één van”, aldus Anne. Door de coronacrisis kwam Anne’s carriere als actrice op z’n gat te liggen. Daarom besloot ze tijdelijk te gaan werken als vuilnisman.

Ze ontmoette tijdens haar werk bijzondere mensen en kwam vaak thuis met de leukste en meest ontroerende verhalen. “Hier werd mijn idee geboren om een documentaireserie te maken over de mensen op de vuilnis”, aldus Anne. In de documentairereeks zijn ook meerdere vuilnismannen uit Breda te zien.

De docu is vanavond te bekijken op NPO3 om 22.50 uur.