Inzameling van oud speelgoed in Breda: ‘Onvergetelijke pakjesavond voor ieder kind’

BREDA - Ieder kind verdient een cadeau op pakjesavond. Daarom zet het Bredase duurzaamheidsplatform Replace Now zich dit jaar voor de tweede keer in voor ‘Actie Klaasje’. Het doel is om zoveel mogelijk ‘groene’ cadeaus in te zamelen voor kinderen in de maatschappelijke opvang, kindertehuizen, het AZC of noodopvang. Doneren kan aanstaande zondag bij Brouwerij Frontaal.

Vorig jaar zamelden Nanda Slikkerveer en Cathelijne Appels van Replace Now al 150 cadeaus in voor Actie Klaasje. Daar willen ze dit jaar overheen. Met een beetje hulp van Breda Maakt Mij Blij moet dat lukken.

“Wij zagen dit initiatief voorbijkomen op LinkedIn en wisten eigenlijk meteen een manier om te helpen”, vertelt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij. “Onze pick up van aanstaande zondag 30 oktober kan namelijk net zo goed een ‘drop off’ worden. Dus dat gaan we doen. Men kan niet alleen pompoenen ophalen die ze besteld hebben, maar ze kunnen ook direct een stuk speelgoed inleveren voor Actie Klaasje.” Ook mensen die geen pompoenen komen ophalen, zijn welkom om speelgoed te komen afgeven. Nanda is ontzettend blij met de hulp: “Ik weet hoeveel Thibaud en zijn team teweeg brengen met hun reddingsacties, dus toen ik hoorde dat ze ons willen helpen, was ik direct enthousiast!”

Actie Klaasje is een initiatief van docent Social Work Annemiek de Bruijn. De dames van Replace Now geven er een duurzame draai aan door geen nieuw, maar tweedehands speelgoed in te zamelen.

Meedoen?

Heb jij een mooi, schoon en compleet stuk speelgoed (voorleesboek mag ook) dat je een tweede leven wilt geven? Lever dit aanstaande zondag 30 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur in bij Brouwerij Frontaal. Replace Now zorgt ervoor dat de cadeaus voor pakjesavond op de juiste plek terechtkomen.