Inzamelactie levert 14 pallets vol speelgoed op in Breda

BREDA - Vorige week kondigde het Bredase duurzaamheidsplatform Replace Now hun inzameling voor Actie Klaasje aan. Afgelopen weekend zamelden zij met hulp van Breda Maakt Mij Blij ruim veertien pallets met speelgoed in. Dit speelgoed gaat op pakjesavond naar kinderen in de maatschappelijke opvang, kindertehuizen, het AZC of noodopvang.

Het doel van de inzamelingsactie was meer dan 150 ‘groene’ cadeaus. Met groene cadeaus bedoelt Replace Now cadeautjes die niet nieuw zijn gekocht, maar gedoneerd nadat er eerder al een ander kind mee blij is gemaakt. En die 150 ophalen, dat lukte afgelopen zondag tijdens de inzamelingsactie bij Frontaal met gemak.

Nanda Slikkerveer en Cathelijne Appels van Replace Now wisten van te voren niet goed wat zij konden verwachten toen zij zich op zondagochtend meldden bij Brouwerij Frontaal. Nanda: “We hadden een paar grote tassen bij ons, maar na een half uur wisten we al dat we het daarmee niet gingen redden.” Van puzzels en voorleesboeken tot aan een complete racebaan; het kwam allemaal voorbij. Het speelgoed wordt gesorteerd naar leeftijd en krijgt een opfrisbeurt. Daarna pakken de dames het in, zodat het op pakjesavond kan worden uitgedeeld.

Cathelijne: “Honderdvijftig cadeaus inpakken was al best een klus, dus dit wordt helemaal een uitdaging. Maar met een beetje hulp komt ook dat goed!” Het duo hoopt de Sint te kunnen inspireren om dit jaar ook eens creatiever in te kopen en ook te kijken naar tweedehands cadeaus.

Over Actie Klaasje

Actie Klaasje zorgt er elk jaar voor dat kinderen die in moeilijke situaties leven ook een cadeautje krijgen op 5 December. Helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Denk aan kinderen in de maatschappelijke opvang, in kindertehuizen, woongroepen, kinderen in armoede of kinderen in een AZC of noodopvang. Vorig jaar ontvingen ruim 1000 kinderen en persoonlijk sinterklaascadeau! Waarvan 150 refurbished cadeaus via Replace Now.