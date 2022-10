Brabantse Diede vervangt Hanne in K3-shows in Breda

BREDA - K3-liefhebbers die kaartjes hebben voor de shows van K3 in Breda, zullen de roodharige Hanne niet zien optreden. Zij moet vanwege haar zwangerschap rust nemen. K3 zoekt K3 finalist Diede van den Heuvel neemt haar plekje over. K3 komt op 26 en 27 december naar het Chassé Theater in Breda.

Hanne van K3 zal op doktersadvies niet langer optreden voor de geboorte van haar baby. En dat is een domper voor K3-fans die in december in Breda naar de nieuwe show Kom Erbij gaan. Maar omdat je nooit weet hoe een zwangerschap verloopt, was Studio 100 de afgelopen weken al volop bezig met de tijdelijke vervanging van Hanne voor de lopende tour van K3 in Nederland.

Niemand minder dan Diede van den Heuvel neemt deze rol voor haar rekening. Een voor de hand liggende keuze, want Diede deed ook mee aan K2 zoekt K3 en haalde de finale. Diede heeft de afgelopen weken al druk gerepeteerd voor de theatershow ‘Kom erbij’, die dus gewoon doorgaat. Fans die kaartjes hebben voor de shows in Breda, zullen dus Julia, Marthe en Diede zien optreden.

Met de toevoeging van Diede aan K3 telt de meidengroep twee Brabantse leden. Diede komt uit Someren, en Julia uit Bergen op Zoom. Voor Diede is het een droom die uitkomt. “Na het televisieprogramma heb ik me op mijn eigen carrière gericht en er nooit rekening mee gehouden dat deze kans voorbij zou komen. Toen ze vanuit Studio 100 belden en vroegen of ik Hanne tijdelijk wil vervangen, heb ik direct ja gezegd!”