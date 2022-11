Ruim 40 jaar Bredase archeologie: ‘Laat jouw vondst gratis onderzoeken’

BREDA - Van spaarvarken uit de zestiende eeuw tot een tegel uit het jaar 1500: er zijn heel wat bijzondere vondsten gedaan in onze Bredase bodem. Vorig jaar was het 40 jaar geleden dat de eerste stadsarcheoloog in Breda aan het werk ging. Sinds dat moment voert de gemeente zelf structureel archeologisch onderzoek uit. Om dat alsnog te vieren, zet de gemeente de Bredase archeologie dit jaar in de schijnwerpers.

Sinds 28 oktober tot en met 20 november staan in de expositieruimte van het Chassé Theater 41 vondsten uit Bredase bodem. De tentoonstelling vormt een afspiegeling van de 41 jaar archeologisch onderzoek op verschillende locaties binnen de gemeente. Naast bijzondere topstukken vind je hier ook een reis door de tijd in de vorm van allemaal verschillende objecten die zijn gevonden tussen 1981 en nu.

“Breda is volop in ontwikkeling en continu in beweging. De stadsarcheologie brengt ons juist terug naar belangrijke momenten uit onze geschiedenis, want in de Bredase bodem zitten bijzondere objecten verstopt”, vertelt wethouder Marike de Nobel. Denk aan een Romeinse helm van twee decennia oud of een vierhonderd jaar oud spaarvarken. Al 41 jaar lang zijn onze stadsarcheologen bezig om details van het Bredase verleden naar boven te halen en dankzij de tentoonstelling in het Chassé Theater kunnen inwoners en bezoekers van onze stad hier nu van meegenieten. Ik ben benieuwd welke vondsten zij door de archeologen laten onderzoeken en welke bijzondere stukjes geschiedenis nog naar boven komen.”

Gratis tentoonstelling

De gratis tentoonstelling is sinds 28 oktober tot en met 20 november te zien in de expositieruimte van het Chassé Theater. Een deel van de objecten is de gehele periode van buitenaf te bewonderen. De tentoonstellingsruimte zelf is op de volgende data geopend: woensdag 2, 9 en 16 november 13.00-16.00 (9 november ook van 19.00 tot 21.00 uur) zaterdag 5 en 12 november 13.00-16.00 uur, donderdag 17 november 9.00-17.00 uur, vrijdag 18 november: 9.00-17.30 uur. En sinds vrijdag 28 oktober maak je bij het inrijden van de Chasséparking een reis door de tijd. Bezoek de drive-by gallery met de auto, de fiets of te voet en bewonder de 41 archeologische vondsten in deze fototentoonstelling.

Scherf van eigen erf

Op zaterdag 5, woensdag 9 en donderdag 17 november zijn archeologen en specialisten van de gemeente aanwezig om vondsten van Bredanaars te onderzoeken. “Neem je Bredase bodemvondst mee naar het Chassé om hier meer over te ontdekken.”

Reuvensdagen

Donderdag 17 en vrijdag 18 november vinden de Reuvensdagen plaats in Breda. Een paar honderd archeologen komen dan bijeen om elkaar op de hoogte te brengen van belangwekkende opgravingen en vondsten, recente bevindingen en nieuwe onderzoekstechnieken.