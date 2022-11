Nog één week tot 11-11: ‘We pakken ouderwets groot uit’

BREDA - Over exact één week is het zo ver. Dan wordt het carnavalsseizoen ingeluid tijdens de elfde van de elfde. In Breda vindt de viering traditiegetrouw plaats op de Grote Markt. Onder andere Jan Biggel en Wilbert Pigmans treden op.

De blijdschap is bij Anouk Bakkers, één van de vrijwilligers uit het kernteam van Stichting Kielegat, net als bij de rest van stichting Kielegat, groot. Eindelijk kan er (waarschijnlijk) weer ‘normaal’ carnaval worden gevierd. “We staan echt te springen om weer ouderwets groots uit te pakken.” En dat begint, uiteraard, met de viering van de elfde van de elfde.

11-11

De viering van de elfde van de elfde vindt vrijdag 11 november plaats onder de bomen op de Grote Markt. Daar kan Stichting Kielegat weer als vanouds het carnavalsseizoen inluiden. “We hebben met Jan Biggel en Wilbert Pigmans de artiesten van de twee grootste carnavalshits van afgelopen jaren. Daar zijn we heel blij mee. Bovendien valt 11-11 dit jaar op een vrijdag. Ik verwacht dus dat het echt wel druk kan gaan worden op de Grote Markt, en dat als ons programma om 21.00 uur eindigt het feestje in de cafés nog even doorgaat!”

Het motto van dit carnavalsseizoen in ‘t Kielegat is Zet’um wir op. De viering van 11-11 op de Grote Markt start om 16.11 uur. Om 17.11 uur zal de Prins van ‘t Kielegat op het podium verschijnen. Alles over carnaval in ‘t Kielegat vind je op www.kielegat.nl.