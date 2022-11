Sinterklaas komt weer aan in de Haven: ‘We maken er een mooi kinderfeest van’

BREDA - Aanstaande zaterdag is het zo ver: Dan komt de Sint met zijn pakjesboot aan in de Haven van Breda. Daarna volgt een uitgebreide intocht door het centrum van de stad. Dit jaar is de organisatie van het feest in handen van een nieuw comité. “We willen er een geweldig kinderfeest van maken, waarbij het plezier van de kinderen voorop staat”, vertelt Niels de Groot.

Het is lang geleden dat de Sinterklaasintocht groots gevierd kon worden bij de Haven van Breda. Coronamaatregelen gooiden meerdere jaren roet in het eten. En dat is niet de enige uitdaging waarmee de intocht in Breda te maken had. Zo laaide de pietendiscussie in Breda hevig op.

Het nieuwe comité dat de intocht organiseert wil één ding duidelijk maken: Zij mengen zich niet in de discussie. “Waar het voor ons om gaat, is het organiseren van een geweldig kinderfeest. Wij vinden het belangrijk dat we meegaan met het beeld van de kinderen. Wij sluiten aan bij hoe zij Sinterklaas en zijn Pieten zien op televisie. Dat is nu met roetveegpieten. Dus die zullen ook bij onze intocht zijn. En mocht het ooit weer veranderen? Dan bewegen wij gewoon mee”, aldus De Groot. De intocht belooft een groots evenement te worden, waarbij zo’n 240 vrijwilligers betrokken zijn.

Intocht

Met twee boten zullen Sinterklaas en zijn Pieten om 13.00 uur aankomen bij de Hoge Brug in de Haven. Kinderen die op de goedheiligman staan te wachten, kunnen op dat moment al veel gezelligheid rekenen op en rondom de Vismarkt. Sinterklaas gaat bij de Hoge Brug aan wal en vervolgt zijn weg naar de Vismarkt waar de Feestpiet staat. Daar zal de Sint de toeschouwers kort toespreken.

Rond 13.30 uur zal Sinterklaas op zijn trouwe paard Ozosnel stappen om te beginnen aan de tocht door de binnenstad. “De Sint rijdt de route zoals die ook in 2019 werd gereden”, vertelt De Groot. Die route gaat via de Vismarktstraat, Reigerstraat, Grote Markt, Kerkplein, Torenstraat, Karrestraat, Eindstraat, Karnemelkstraat, Halstraat, Veemarktstraat en het Sint Annaerf naar het Stadserf. Vanaf 15.00 uur is er entertainment met muziek op de Grote Markt, verzorgd door de Lakei van de Sint. Sinterklaas zelf zal rond 16.00 uur verschijnen op het bordes van het stadhuis. Tot ongeveer 17.00 uur wordt er muziek gedraaid en kan er meegezongen worden met Sinterklaashits.

Daarna is het feest afgelopen, en mogen alle kinderen naar huis om daar hun schoentje te zetten.



Route van de Sint. -

Foto: Stichting Sinterklaasviering Breda